Big Data Expo 2025 wird in Guiyang eröffnet und stellt Internationalisierung, Professionalität und Industrialisierung in den Mittelpunkt

Die China International Big Data Industry Expo 2025 (Big Data Expo 2025) wurde am 28. August 2025 in Guiyang, der Hauptstadt der Provinz Guizhou, von der Nationalen Datenverwaltung ausgerichtet sowie von der Volksregierung der Provinz Guizhou organisiert und feierlich eröffnet.

Die Messe findet dieses Jahr zum 11. Mal statt. Als erste groß angelegte internationale Messe mit Schwerpunkt auf Daten hat sich die Expo seit ihrer Eröffnung im Jahr 2015 zu einem internationalen Treffen der Branchenelite entwickelt.

Unter dem Motto „Data Drives Industrial Momentum, Intelligence Unlocks the Future" (Daten treiben die Industrie an, Intelligenz erschließt die Zukunft) wird die Big Data Expo 2025 die neuesten Errungenschaften der integrierten Innovation von Datenelementen sowie KI-Technologien präsentieren und damit die effiziente Aggregation, Entwicklung sowie die Nutzung von Datenressourcen vorantreiben und die internationale Zusammenarbeit sowie die hochwertige Entwicklung der digitalen Wirtschaft energisch fördern.

Während der Messe (28. bis 30. August) werden in sechs thematischen Ausstellungspavillons, darunter Digital Intelligence Navigation, Digital Intelligence Infrastructure, Digital Intelligence Service, Digital Intelligence Application, Digital Intelligence Innovation und Digital Intelligence Experience, eine Reihe neuer Technologien, Produkte, Lösungen sowie Anwendungen der digitalen Wirtschaft vorgestellt. Parallel dazu finden 36 serielle Aktivitäten statt, die sich auf den Austausch von Spitzentechnologien, die Einführung neuer Produkte, die Diskussion lokaler gesetzlicher Verfahren sowie Geschäftsverhandlungen konzentrieren. Die Messe arbeitet zudem mit namhaften Unternehmen sowie professionellen Wettbewerbsveranstaltern im In- und Ausland zusammen, um Trendthemen zu setzen sowie einige Unternehmens- und Industriewettbewerbe zu organisieren.

Bemerkenswerterweise unterstreicht die Big Data Expo 2025 darüber hinaus die Merkmale Internationalisierung, Professionalität und Industrialisierung. Sie soll eine Plattform für die in- und ausländische Zusammenführung von Angebot und Nachfrage im Bereich innovativer Lösungen der digitalen Wirtschaft schaffen, eine Plattform für die fachlich fundiertesten und anerkanntesten Austauschmöglichkeiten im Datenbereich sowie eine bevorzugte Bühne für die Werttransformation technologischer Innovationsergebnisse verschiedener Unternehmen. Damit sollen die Herausforderungen bei der marktorientierten Entwicklung und Wertschöpfung von Datenelementen angesprochen sowie gemeinsam das innovative Wachstum der digitalen Wirtschaft weltweit gefördert werden.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2760810/image.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/big-data-expo-2025-wird-in-guiyang-eroffnet-und-stellt-internationalisierung-professionalitat-und-industrialisierung-in-den-mittelpunkt-302542610.html