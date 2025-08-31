Arclin schließt endgültige Vereinbarung zur Übernahme des Aramidgeschäfts, einschließlich der Marken Kevlar und Nomex, von DuPont ab

ALPHARETTA, Ga., 31. August 2025 /PRNewswire/ -- Arclin gab heute bekannt, eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme des Aramid-Geschäfts von DuPont, zu dem die Marken Kevlar und Nomex gehören, für rund 1,8 Milliarden US-Dollar getroffen zu haben. Durch die geplante Übernahme wird das Portfolio von Arclin um die Bereiche Luft- und Raumfahrt, elektrische Infrastruktur, Elektrofahrzeuge, Personenschutz sowie Verteidigung erweitert, während die starke Position von Arclin in den Bereichen Bauwesen, Infrastruktur, Wetter- und Feuerschutz sowie Transport ausgebaut. Die Spitzentechnologien von Arclin sind unternehmenskritisch und bilden die Grundlage für wichtige Produkte, die das tägliche Leben schützen und verbessern. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2026 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen. Arclin ist ein Portfolio-Unternehmen einer Tochtergesellschaft von TJC, L.P.

„Die Marken Kevlar und Nomex sind seit langem für ihre Innovation und ihre Schutzeigenschaften bekannt", so Bradley Bolduc, Präsident und Geschäftsführer von Arclin. „Mit dieser geplanten Übernahme wird Arclin das Potenzial dieser Marken erschließen sowie eine neue Ära fortschrittlicher Materialien einläuten, die Häuser, Arbeitsplätze und Gemeinden stärker, sicherer sowie widerstandsfähiger machen können."

„DuPont ist stolz auf das Erbe der Marken Kevlar und Nomex", sagte Lori Koch, Geschäftsführer von DuPont. „Wir sind zuversichtlich, dass diese Unternehmen unter der Führung von Arclin weiter florieren und ihre Bedeutung in neuen Branchen und Anwendungen ausbauen werden."

„Die globale Präsenz der Geschäftsbereiche Kevlar und Nomex stellt für Arclin eine einzigartige Gelegenheit dar, sowohl geografisch als auch durch neue Produkte und Technologien in neue Märkte zu expandieren", sagte Mark Glaspey, Betriebsleiter von Arclin. „Wir konzentrieren uns darauf, Chancen für alle Einrichtungen, Partner und Märkte zu erschließen."

„Wir freuen uns sehr, diese bekannten und bewährten Marken in das Arclin-Portfolio aufzunehmen", so Jana Wright, Vice President für Brand & Marketing bei Arclin. „Die Marken Kevlar und Nomex stehen im Einklang mit unserer Verpflichtung, Schutztechnologien zu verändern, und wir freuen uns über das Potenzial, mit diesen Marken weitere Innovationen zu entwickeln sowie ein breiteres Publikum zu bedienen."