Midea Group meldet ein rekordverdächtiges Finanzergebnis im ersten Halbjahr 2025

Der Umsatz in Festlandchina wuchs um 14,2 % , was die starke Marktdurchdringung der Midea Group in China belegt. Im Ausland verzeichnete das Unternehmen einen beachtlichen Umsatzsprung von 17,7 % . Das OBM-Geschäft (Original Brand Manufacturing) verzeichnete ein beträchtliches Umsatzwachstum mit einem Anstieg der E-Commerce-Umsätze um über 30 % gegenüber dem Vorjahr. Im ersten Halbjahr (H1) 2025 schloss die Midea Group die Übernahme der Teka Group (ohne die russische Tochtergesellschaft von Teka) ab.

FOSHAN, China, 31. August 2025 /PRNewswire/ -- Die Midea Group hat einen historischen finanziellen Meilenstein erreicht, mit einem Umsatz von mehr als 100 Milliarden RMB in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen sowie einem bemerkenswerten 252 Milliarden RMB im ersten Halbjahr (H1) 2025. Dies entspricht einem Anstieg von 15,7 % gegenüber dem Vorjahr, wobei der Gewinn auf 26 Mrd. RMB stieg, was einem Anstieg von 25 % entspricht.

Das Consumer-Segment (ToC) meldete einen Umsatz von 167 Milliarden RMB, ein Anstieg von 13,3 %, während die Umsätze mit kommerziellen und industriellen Lösungen (ToB) um 20 % stiegen.

Das Segment der neuen Energie- und Industrietechnik erreichte RMB 22 Milliarden, der Umsatz mit intelligenter Gebäudetechnik 19,5 Milliarden RMB und der Umsatz mit Robotik und Automation 15,1 Milliarden RMB.

Midea investierte 8,8 Milliarden RMB in F&E (Forschung und Entwicklung), mit einem Anstieg von 14 % im ersten Halbjahr 2025. Mit dem Erwerb von mehr als 5500 neuen Patenten im Jahr 2025 ist Midea unter die Top 10 der weltweiten Patentinhaber aufgestiegen. Das globale Netzwerk des Unternehmens von 38 F&E-Zentren und 63 Produktionsstandorten unterstreicht dessen Führungsrolle in den Bereichen intelligente Fertigung sowie digitale Transformation.

Die Midea Group ist weiterhin beständig in den Fortune China ESG-Rankings (Environmental, Social and Governance) vertreten und erzielte 2025 eine MSCI-ESG-Bewertung von „A". Die Innovationskraft des Unternehmens zeigt sich in seinen hochmodernen Produktionsstätten, darunter 37 grüne Fabriken, 13 grüne Lieferketten, 9 5G-fähige Werke und 6 „World Lighthouse Factories". Am 26. August erhielt die Midea-Waschmaschinenfabrik in Jingzh von der World Records Certification Agency (WRCA) mit Sitz in London die Zertifizierung „The World's First Intelligent Factory with Multi-scene Coverage of Excellence".

Die weltweit anerkannte Midea Group hat ihre beständige Präsenz in den Fortune Global 500 beibehalten und sich den 246. Platz im Jahr 2025 sowie den 184. Platz in der Forbes Global 2000 Liste 2025 gesichert, was ihre starke globale Markenpräsenz und ihren Markteinfluss bestätigt.

Trotz der wirtschaftlichen Volatilität hat die Midea Group ihre Widerstandsfähigkeit durch ein signifikantes halbjährliches Umsatzwachstum unter Beweis gestellt. Mit einem strategischen Schwerpunkt auf Innovation, betrieblicher Effizienz und globaler Expansion ist das Unternehmen für weiteres Wachstum positioniert und hat sich verpflichtet, in Forschung und Entwicklung sowie die digitale Transformation zu investieren.

Die Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2025 unterstreichen die robuste Leistung der Midea Group sowohl auf den nationalen als auch auf den internationalen Märkten und spiegeln eine ausgewogene Strategie wider, die technologische Innovation, operative Exzellenz sowie eine starke globale Präsenz miteinander verbindet.

