Blackview stellt auf der IFA 2025 seine nächste Stufe der robusten Produktpalette vor

SHENZHEN, China, 31. August 2025 /PRNewswire/ -- Blackview, ein weltweit führender Anbieter robuster Mobiltechnologie, wird auf der IFA 2025 in Berlin, die vom 5. bis 9. September stattfindet, seine nächste Generation von robusten Smartphones, Tablets, Laptops, Mini-PCs und intelligentem Zubehör vorstellen und dabei bahnbrechende Neuerungen in den Bereichen KI-Integration, Satellitenkommunikation sowie integrierte Projektionstechnologie vorstellen.

Im Mittelpunkt der Präsentation steht das neue robuste Vorzeigeprodukt XPLORE 2, das für extreme Umgebungen entwickelt wurde. Es verfügt über ein 6,73-Zoll-HDR-AMOLED-Display – eines der fortschrittlichsten bei robusten Geräten– mit HDR10+ und 4K 60 fps Videounterstützung. Angetrieben von dem MediaTek Dimensity 8300 5 G Chipsatz, bietet es 1 TB Hochgeschwindigkeits-UFS 4.0 Speicher. Ein vielseitiges Dreifach-Kamerasystem – darunter ein 50 MP Samsung GN9-Hauptsensor mit dualem OIS & EIS, eine 20 MP Nachtsichtkamera und eine 50 MP Samsung Frontkamera– sorgt für gestochen scharfe Felddokumentationen, Nachtaufnahmen sowie hochwertige Videotelefonate. Der 20.000-mAh-Doppelzellen-Akku sorgt in Verbindung mit dem 120-W-Schnellladegerät für zuverlässige, ganztägige Stromversorgung – auch in netzfernen Umgebungen. Das Modell stellt außerdem Blackviews Doke AI 2.0 vor, das von den drei weltweit besten Deep-Thinking-Modellen mit fortschrittlichen Deep-Reasoning-Fähigkeiten unterstützt wird. Darüber hinaus wird es durch vier firmeneigene KI-Anwendungen – Hi Doki, ImageX, VidGen und Soundle – erweitert, die ausschließlich im eigenen Haus entwickelt wurden, um intelligente Interaktion, Bildverarbeitung, Video- und Audioerstellung zu unterstützen.