Redwood Software wird zum zweiten Mal in Folge zum Leader im Gartner Magic Quadrant für SOAP im Jahr 2025 ernannt

FRISCO, Texas, 31. August 2025 /PRNewswire/ -- Redwood Software, ein führender und innovativer Anbieter von Service-Orchestration- und Automatisierungsplattformen (SOAP), gab heute bekannt, dass Redwood Software von Gartner im zweiten Jahr in Folge als Leader im Magic Quadrant für SOAP-Bericht positioniert wurde und in allen fünf Anwendungsfällen des Gartner Critical Capabilities for SOAP-Berichts auf Platz 1 steht. Die Bewertung im Magic Quadrant basierte auf spezifischen Kriterien, welche die Vollständigkeit der Vision und die Umsetzungsfähigkeit des Unternehmens insgesamt analysierten. Der Critical Capabilities Report „bietet einen tieferen Einblick in die Produkt- und Serviceangebote der Anbieter, indem er die Magic-Quadrant-Analyse erweitert, indem er aufzeigt, welche Angebote am besten für verschiedene Anwendungsfälle geeignet sind".*

Am höchsten eingestuft für Umsetzungsstärke sowie weitreichendste Vision und zudem Platz 1 in allen fünf Critical Capabilities (kritischen Fähigkeiten) für SOAP-Anwendungsfälle.

Redwood konzentriert sich zu 100 % auf End-to-End-Automatisierungslösungen, um transformative Kundenresultate zu erzielen. Im Mittelpunkt des SOAP-Portfolios steht das Vorzeigeprodukt „RunMyJobs", das durch Redwoods hochsichere Lösung für den verwalteten Dateitransfer, JSCAPE, ergänzt wird. Redwood versetzt Unternehmen in die Lage, komplexe Prozesse wie Lieferkettenmanagement, Datenpipelines, Produktionsplanung und Record-to-Report über Anwendungen, Daten sowie mehrere Clouds hinweg zu orchestrieren und zu automatisieren.

Vollständigkeit der Vision und Fähigkeit zur Umsetzung

Redwood glaubt an die Kombination von Spitzeninnovationen in den Bereichen generative KI, Bürgerautomatisierung, Datenorchestrierung sowie DevOps-Automatisierung mit einem Laserfokus auf die Automatisierung von geschäftskritischen Prozessen, um einen transformativen Kundenwert zu liefern.

„Wir sind der Meinung, dass Redwoods Anerkennung im Magic Quadrant und unsere Platzierung als Nummer 1 in allen fünf Critical Capabilities für SOAP-Anwendungsfälle eine starke Bestätigung unserer Strategie, unserer Investitionen sowie des immensen Wertes unserer Full-Stack-Automatisierungslösungen sind", sagte Kevin Greene, Geschäftsführer von Redwood Software. „Unsere Vision ist deutlich: das menschliche Potenzial freizusetzen, indem wir unserer Kundschaft eine End-to-End-Automatisierung für ihre geschäftskritischen und IT-Prozesse ermöglichen. Dies ermöglicht unserer Kundschaft, intelligenter zu arbeiten sowie sich schneller anzupassen – die Effizienz und Leistung zu maximieren, die Agilität zu verbessern, Kosten sowie Risiken zu reduzieren und ein zukunftsfähiges Unternehmen aufzubauen."