Optimismus für Nvidia: Kursziel 200 USD trotz Rückschläge – Analysten bullish!
Josh Brown, CEO von Ritholtz Wealth Management, hat ein optimistisches Kursziel von 200 US-Dollar für die Nvidia-Aktie ausgegeben, trotz der jüngsten Rückgänge. In einem Interview mit CNBC betonte er, dass die kurzfristige Schwäche der Aktie den langfristigen Aufwärtstrend nicht beeinträchtigen werde. Brown führt die hohe Nachfrage nach KI-Chips und Software für Rechenzentren sowie die anhaltende Nachfrage nach Beschleunigern für generative KI als Hauptgründe für seine positive Einschätzung an. Er betrachtet die Unsicherheiten im China-Geschäft als weniger bedeutend, insbesondere nach den Exportbeschränkungen der US-Regierung unter Donald Trump, die den Verkauf des H20-Chips an China untersagten.
Ein zentraler Punkt in Browns Argumentation ist der bevorstehende Investitionszyklus in KI-Infrastruktur. Nvidia-Finanzchefin Colette Kress prognostizierte, dass bis zum Ende des Jahrzehnts zwischen 3 und 4 Billionen US-Dollar in diese Kapazitäten fließen könnten, was einen mehrjährigen Investitionssuperzyklus für Anbieter von Beschleunigern, Netzwerken und Software bedeuten würde. Brown sieht in diesem Kontext ein Kursziel von 200 US-Dollar als realistisch an und betrachtet kurzfristige Kursbewegungen als technische Reaktionen auf die starken Vorabgewinne.
Parallel dazu hat die US-Bank JPMorgan ihr Kursziel für Nvidia nach soliden Geschäftszahlen von 170 auf 215 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Harlan Sur hebt hervor, dass Nvidia weiterhin einen großen Anteil an den Investitionen im KI-Bereich sichert. Trotz eines Rückgangs der Aktie um 2,7 Prozent nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen bleibt die allgemeine Stimmung optimistisch. Nvidia verfehlte zwar die Markterwartungen mit einem Umsatz von 41,4 Milliarden Dollar, konnte jedoch im Jahresvergleich einen Anstieg von 56 Prozent auf fast 47 Milliarden Dollar verzeichnen.
Die britische Investmentbank Barclays hat ebenfalls das Kursziel für Nvidia auf 200 US-Dollar belassen und die Einstufung auf "Overweight" gesetzt. Analyst Tom O'Malley hebt hervor, dass das Netzwerk- und Gaming-Geschäft die Lücke im China-Geschäft füllt, das durch politische Unsicherheiten belastet ist. Insgesamt bleibt die Marktstimmung für Nvidia positiv, und viele Analysten haben ihre Kursziele nach oben korrigiert, was die Zuversicht in die langfristigen Wachstumsperspektiven des Unternehmens unterstreicht.
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,32 % und einem Kurs von 174,2EUR auf Nasdaq (30. August 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.
