Optimismus für Nvidia: Kursziel 200 USD trotz Rückschläge – Analysten bullish!

Josh Brown, CEO von Ritholtz Wealth Management, hat ein optimistisches Kursziel von 200 US-Dollar für die Nvidia-Aktie ausgegeben, trotz der jüngsten Rückgänge. In einem Interview mit CNBC betonte er, dass die kurzfristige Schwäche der Aktie den langfristigen Aufwärtstrend nicht beeinträchtigen werde. Brown führt die hohe Nachfrage nach KI-Chips und Software für Rechenzentren sowie die anhaltende Nachfrage nach Beschleunigern für generative KI als Hauptgründe für seine positive Einschätzung an. Er betrachtet die Unsicherheiten im China-Geschäft als weniger bedeutend, insbesondere nach den Exportbeschränkungen der US-Regierung unter Donald Trump, die den Verkauf des H20-Chips an China untersagten.

Ein zentraler Punkt in Browns Argumentation ist der bevorstehende Investitionszyklus in KI-Infrastruktur. Nvidia-Finanzchefin Colette Kress prognostizierte, dass bis zum Ende des Jahrzehnts zwischen 3 und 4 Billionen US-Dollar in diese Kapazitäten fließen könnten, was einen mehrjährigen Investitionssuperzyklus für Anbieter von Beschleunigern, Netzwerken und Software bedeuten würde. Brown sieht in diesem Kontext ein Kursziel von 200 US-Dollar als realistisch an und betrachtet kurzfristige Kursbewegungen als technische Reaktionen auf die starken Vorabgewinne.