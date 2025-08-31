Fielmann-Aktie stürzt trotz Umsatzplus: Anleger in Sorge um Zukunft!

Die Aktie der Optikerkette Fielmann hat nach der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen einen deutlichen Rückgang erfahren und fiel zeitweise auf den tiefsten Stand seit über zwei Monaten. Trotz eines Umsatzanstiegs von 12,6 Prozent auf 1,216 Milliarden Euro und einer organischen Wachstumsrate von 4,4 Prozent im ersten Halbjahr, reagierten Anleger mit Gewinnmitnahmen. Das EBITDA stieg um 25,9 Prozent auf 290 Millionen Euro, und die Marge verbesserte sich auf 23,7 Prozent, während die Personalkostenquote um 2,6 Punkte auf 40,6 Prozent sank. Diese Kennzahlen könnten als positives Signal für Investoren gewertet werden.

Am Donnerstag fiel die Aktie jedoch um mehr als 8 Prozent und war damit der klare Tagesverlierer im SDAX. Analysten, wie Thomas Maul von der DZ-Bank, bestätigen ihr Anlageurteil „Halten“ mit einem fairen Wert von 58 Euro, weisen jedoch auf steigende Risiken hin. Die geplante Expansionsphase könnte Druck auf Margen und Dividenden ausüben. Fielmann verfolgt ambitionierte Ziele und plant, bis 2030 einen Umsatz von etwa 4 Milliarden Euro zu erreichen, wobei die Marge auf 25 Prozent steigen soll. Ein entscheidender Faktor für den Erfolg könnte die Expansion in den USA sein, wo das Unternehmen kürzlich Shopko Optical und SVS Vision übernommen hat. Das US-Geschäft soll bis 2030 auf rund 1 Milliarde US-Dollar Umsatz wachsen.

Die Aktien von Fielmann konnten sich nach dem Rückgang am Freitag nicht erholen und näherten sich mit einem Minus von 3 Prozent erneut dem Vortagestief. Anleger zeigen sich besorgt, ob die bestätigten Jahresziele möglicherweise zu hoch angesetzt sind. Analyst Thomas Wissler von MWB Research hält die angestrebten Umsätze und die avisierte Profitabilität jedoch für erreichbar und lobt die klaren Ziele für 2030. Mit einem Kursziel von 68 Euro sieht er Potenzial für eine Rückkehr auf das Niveau vom Frühjahr 2021.

Insgesamt bleibt die Situation für Fielmann angespannt, da die Anleger sowohl die ambitionierten Wachstumspläne als auch die damit verbundenen Risiken im Blick behalten müssen. Die erfolgreiche Umsetzung der Expansionsstrategie, insbesondere in den USA, wird entscheidend für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens sein.

Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,51 % und einem Kurs von 52,30EUR auf Tradegate (29. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.