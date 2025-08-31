ProSiebenSat.1: MFE übernimmt Mehrheit – Was bedeutet das für die Zukunft?

MFE, die unter der Führung der Berlusconi-Familie steht, verfolgt das Ziel, einen europäischen TV-Giganten zu schaffen, der im Wettbewerb mit US-Streamingdiensten wie Netflix und YouTube bestehen kann. Das Unternehmen erwartet, innerhalb von vier Jahren Synergien von bis zu 419 Millionen Euro jährlich zu realisieren, insbesondere durch eine gemeinsame Vermarktungsplattform für internationale Werbekunden.

Die Machtverhältnisse beim deutschen Medienkonzern ProSiebenSat.1 haben sich grundlegend verändert: Die tschechische Investorengruppe PPF hat ihre Beteiligung von 15,68 Prozent an die italienische MediaForEurope (MFE) verkauft. Mit diesem Schritt sichert sich MFE, die bereits zuvor 43,6 Prozent der Anteile hielt, die Mehrheit an ProSiebenSat.1 und kommt auf insgesamt 60 Prozent. Der Verkauf erfolgt im Rahmen eines Übernahmeangebots, das ein Volumen von 1,8 Milliarden Euro umfasst.

Die Übernahme wird von den Märkten positiv aufgenommen: Die Aktien von ProSiebenSat.1 stiegen am Donnerstag um etwa 3,5 Prozent. Analysten deuten dies als Zeichen dafür, dass Anleger operative Vorteile für MFE in der Übernahme sehen. Die MFE-Aktien legten in Mailand um über 8 Prozent zu, was den Kurs von ProSiebenSat.1 weiter antrieb.

Die Übernahme ist kartellrechtlich unproblematisch, da die EU-Kommission und die deutsche Wettbewerbsbehörde bereits in den Jahren 2023 und 2024 das Vorgehen geprüft hatten, nachdem MFE die 25-Prozent-Schwelle überschritten hatte. ProSiebenSat.1, der zweitgrößte private Fernsehsender in Deutschland, hat in den letzten Jahren unter sinkenden Werbeeinnahmen und strategischen Herausforderungen im Digitalgeschäft gelitten. Zu den bekannten Formaten des Unternehmens gehören "Germany's Next Topmodel" und "The Voice of Germany".

Der Bieterkampf um ProSiebenSat.1 ist nun entschieden, und PPF wird seine verbleibenden Finanzinstrumente abwickeln, wodurch sie Aktionäre von MFE werden. Der Markt erwartet, dass die Übernahme bis zum 1. September 2025 abgeschlossen sein wird, was die Unsicherheit über zukünftige Gebote verringert. Die Anteilseigner stehen nun vor der Entscheidung, ob sie das Angebot von MFE annehmen, da die fundamentalen Aussichten für ProSiebenSat.1 derzeit nicht vielversprechend erscheinen.

Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,24 % und einem Kurs von 8,43EUR auf Tradegate (29. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.