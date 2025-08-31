Delivery Hero: Umsatzsprung trotz Gewinnwarnung – Was Anleger wissen müssen!

Trotz dieser positiven Entwicklungen senkte Delivery Hero jedoch seine Jahresprognose für das bereinigte Ergebnis und den freien Cashflow. Die Anpassung ist auf negative Währungseffekte zurückzuführen, da ein stärkerer Euro gegenüber an den US-Dollar gekoppelten Währungen und dem koreanischen Won das Ergebnis belastet. CEO Niklas Östberg betonte die Fortschritte in Asien, wo sowohl die Kundenanzahl als auch das Bruttowarenvolumen (GMV) signifikant zugenommen haben. Im zweiten Quartal machte Asien mehr als ein Drittel des globalen Geschäfts aus, mit 5,18 Milliarden Euro von insgesamt 12,24 Milliarden Euro GMV.

Delivery Hero hat im ersten Halbjahr 2025 beeindruckende Ergebnisse erzielt, die jedoch von einer unerwarteten Gewinnwarnung überschattet wurden. Der Essenslieferdienst steigerte seinen vergleichbaren Umsatz im zweiten Quartal um 27 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro, was die Erwartungen der Analysten von 3,5 Milliarden Euro übertraf. Besonders stark war das Wachstum in Asien, insbesondere durch den Ausbau des eigenen Liefernetzwerks in Südkorea, einem Schlüsselmarkt für das Unternehmen.

Die Reaktion der Börse auf die Zahlen war gemischt. Die Aktie von Delivery Hero, die im DAX notiert ist, zeigte zunächst leichte Gewinne, fiel jedoch im Laufe des Tages wieder zurück und notierte schließlich mit einem Minus von über 2,5 Prozent. Der Kurs liegt derzeit etwa 45 Prozent unter dem Jahreshoch des vergangenen Oktobers. Analysten der britischen Investmentbank Barclays und der US-Bank JPMorgan haben ihre Kursziele für die Aktie gesenkt, aber beide behalten die Einstufung "Overweight" bei. Barclays reduzierte das Kursziel von 45,70 auf 43,50 Euro, während JPMorgan es von 35 auf 29 Euro senkte.

Trotz der gesenkten Prognosen und der Unsicherheiten in Bezug auf Währungseffekte bleibt die allgemeine Markteinschätzung, dass Delivery Hero strategisch wertvoll ist, insbesondere für den Großaktionär Prosus. Branchenexperten heben hervor, dass die solide Leistung im zweiten Quartal und die Kosteneinsparungen positive Aspekte sind, die die Marktteilnehmer im Auge behalten sollten. Der Bruttowarenwert stieg im ersten Halbjahr auf 24,6 Milliarden Euro, und das operative Ergebnis übertraf mit 411 Millionen Euro die Erwartungen, auch wenn das Unternehmen unter dem Strich einen Verlust von 356 Millionen Euro verzeichnete.

