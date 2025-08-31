Goldpreis im Rückgang: Zinssenkungen und geopolitische Spannungen im Fokus!

Zusätzlich zur Zinspolitik der Fed beeinflusste auch der Machtkampf zwischen dem Weißen Haus und der Notenbank die Märkte. Die Fed-Gouverneurin Lisa Cook hat Klage gegen Präsident Trump eingereicht, was zu Unsicherheiten über die Unabhängigkeit der Fed führt. Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank betont, dass Gold von dieser Unsicherheit profitiert, was sich in einer erhöhten Nachfrage nach Gold-ETFs zeigt. In den letzten Tagen gab es einen Zuwachs von fast 15 Tonnen in diesem Bereich.

Der Goldpreis hat am Freitag eine Korrektur erfahren, nachdem er in den vorherigen Handelstagen stark gestiegen war. Am Donnerstag erreichte der Preis für eine Feinunze Gold mit 3.423 US-Dollar den höchsten Stand seit fünf Wochen, fiel jedoch bis Freitagnachmittag auf 3.411 US-Dollar zurück. In Euro betrug der Preis 2.924 Euro. Der Anstieg des Goldpreises war vor allem auf die Erwartungen einer Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed zurückzuführen, die für die nächste Zinssitzung Mitte September prognostiziert wird. Sinkende Zinsen erhöhen die Attraktivität von Gold, da es keine Zinsen abwirft.

Die geopolitischen Spannungen, insbesondere in Bezug auf den Ukraine-Konflikt und die allgemeine Unsicherheit in der Weltwirtschaft, tragen ebenfalls zur Stabilität des Goldpreises bei. Analysten erwarten, dass die Unsicherheiten in den kommenden Monaten die Nachfrage nach Gold weiter ankurbeln könnten. Die Marktteilnehmer rechnen zudem mit weiteren Käufen von Gold durch Zentralbanken, was den Preis stützen könnte.

Die Diskussion über die zukünftige Entwicklung des Goldpreises bleibt jedoch spekulativ. Während einige Marktbeobachter von einem möglichen Anstieg auf neue Rekordhöhen innerhalb kurzer Zeit ausgehen, warnen andere vor übertriebenen Erwartungen. Historisch gesehen zeigt der Goldpreis saisonale Schwankungen, wobei er in den Sommermonaten tendenziell schwächer ist und im Herbst/Winter wieder ansteigt. Die aktuellen geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten könnten diese Muster jedoch überlagern.

Insgesamt bleibt der Goldmarkt angesichts der wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen volatil, und die Erwartungen hinsichtlich der Zinspolitik sowie geopolitischer Entwicklungen werden weiterhin entscheidend für die Preisentwicklung sein.

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3.448USD auf Forex (30. August 2025, 13:29 Uhr) gehandelt.