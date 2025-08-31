Vonovia platziert erste Anleihe in AUD: Ein Meilenstein für Investoren!

Die hohe Nachfrage nach der Anleihe belegt die internationale Attraktivität von Vonovia und deren exzellenten Zugang zu Kapital. Seit 2023 hat das Unternehmen seine Investorenbasis systematisch erweitert, wobei Märkte in Großbritannien, der Schweiz und Norwegen erschlossen wurden. Grosse fügte hinzu, dass die gezielte Expansion und die Nutzung von Marktchancen die finanzielle Flexibilität von Vonovia nachhaltig stärken.

Die Vonovia SE hat am 28. August 2025 erfolgreich ihre erste Anleihe in australischen Dollar (AUD) im Volumen von 850 Millionen AUD (ca. 475 Millionen Euro) am australischen Kapitalmarkt platziert. Diese Anleihe, auch als „Kangaroo Bond“ bekannt, wurde in zwei Serien mit Laufzeiten von 7 und 10 Jahren emittiert und weist eine gewichtete Rendite von 3,87 % auf, nach Währungsabsicherung. Philip Grosse, CFO von Vonovia, betonte, dass diese Emission einen bedeutenden Schritt zur Diversifizierung der Investorenbasis darstellt und den Zugang zu neuen Investoren in der Asien-Pazifik-Region (APAC) eröffnet.

Die ausgewogene Finanzierungsstrategie von Vonovia wird auch von namhaften Kredit-Ratingagenturen anerkannt. So bestätigte Standard & Poor's am 19. August 2025 das BBB+ Rating mit stabilem Ausblick, was die Kreditwürdigkeit des Unternehmens unterstreicht. Diese positive Bewertung ist ein Indikator für das Vertrauen der Märkte in die finanzielle Stabilität und die zukünftige Entwicklung von Vonovia.

Vonovia ist Europas führendes Wohnungsunternehmen mit einem Portfolio von 533.000 Wohnungseinheiten in Deutschland, Schweden und Österreich. Das Unternehmen fokussiert sich auf die Entwicklung und Vermietung moderner, energieeffizienter Wohnräume und setzt Nachhaltigkeit als Kern seiner Wachstumsstrategie. Im Rahmen der Wachstumsstrategie 2028 plant Vonovia, die Segmente Value-add, Development und Recurring Sales zu stärken und innovative Technologien voranzutreiben.

Die Aktie von Vonovia ist seit 2013 börsennotiert und wurde 2015 in den DAX aufgenommen. Das Unternehmen gehört auch zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indizes an. Mit rund 12.300 Mitarbeitern ist Vonovia gut aufgestellt, um die Herausforderungen des Marktes zu meistern und weiterhin erfolgreich zu wachsen.

Insgesamt zeigt die erfolgreiche Anleiheemission von Vonovia nicht nur die Stärke des Unternehmens, sondern auch die positive Wahrnehmung durch Investoren auf internationaler Ebene.

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 27,69EUR auf Tradegate (29. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.