Gerresheimer AG stärkt Wachstum mit 200 Millionen Euro Darlehen und neuem CFO!

Die neuen Darlehen ermöglichen es Gerresheimer, die bestehenden Vertragsbedingungen für eine revolvierende Darlehensfazilität von 675 Millionen Euro sowie für die verbleibende Brückenfinanzierung von etwa 525 Millionen Euro zu flexibilisieren. CEO Dietmar Siemssen betonte, dass die Unternehmensfinanzierung nun solider und langfristig planbar sei, was dem Unternehmen den nötigen finanziellen Spielraum gibt, um gezielte Wachstumsinvestitionen zu tätigen und den Fokus auf den Free Cashflow zu legen.

Die Gerresheimer AG, ein führender Anbieter von Systemlösungen für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche, hat ihre finanzielle Flexibilität zur Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie erweitert. Am 28. August 2025 gab das Unternehmen bekannt, dass es zwei Darlehen in Höhe von insgesamt 200 Millionen Euro von der BayernLB und der Landesbank Hessen-Thüringen aufgenommen hat. Diese Mittel dienen der vorzeitigen Ablösung eines Teils der Brückenfinanzierung, die zur Akquisition von Bormioli Pharma genutzt wurde.

Das optimierte Fälligkeitsprofil der Unternehmensfinanzierung eröffnet Gerresheimer neue Handlungsspielräume für die nächsten strategischen Schritte. Das Unternehmen plant, weiterhin selektiv in margensteigernde Wachstumsprojekte zu investieren und strebt bis 2026 einen positiven Free Cashflow an.

Zusätzlich zu den finanziellen Neuigkeiten hat der Aufsichtsrat der Gerresheimer AG Wolf Lehmann zum neuen Chief Financial Officer (CFO) ernannt. Er tritt am 1. September 2025 die Nachfolge von Dr. Bernd Metzner an, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt. Lehmann bringt über 30 Jahre internationale Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Strategie und Unternehmensentwicklung mit, darunter Positionen bei General Electric und als CFO bei BEFESA, wo er den Börsengang des Unternehmens begleitete.

Dr. Axel Herberg, Vorsitzender des Aufsichtsrats, äußerte sich positiv über Lehmanns Qualifikationen und seine Fähigkeit, das geplante Wachstum von Gerresheimer zu unterstützen. Aufgrund der bevorstehenden Wechsel im Vorstand wird der ursprünglich für den 15. Oktober 2025 geplante Kapitalmarkttag auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Gerresheimer, mit über 40 Produktionsstandorten in 16 Ländern, erwirtschaftete im Jahr 2024 zusammen mit Bormioli Pharma einen Umsatz von rund 2,4 Milliarden Euro und beschäftigt derzeit etwa 13.600 Mitarbeiter.

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,22 % und einem Kurs von 43,06EUR auf Tradegate (29. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.