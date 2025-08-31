Russland hat den jüngsten Vorstoß der europäischen Länder Deutschland, Großbritannien und Frankreich (E3) zur Wiedereinführung von UN-Sanktionen im Atomstreit mit dem Iran scharf kritisiert. Das russische Außenministerium bezeichnete die Initiative als "ernsthaft destabilisierenden Faktor", der die Verhandlungsbemühungen untergrabe und rechtlich nicht haltbar sei. In einer offiziellen Mitteilung betonte Moskau, dass die Priorität darin liege, den konstruktiven Dialog zwischen den beteiligten Parteien wiederherzustellen und gemeinsam Lösungen zu finden. Russland und China arbeiten aktiv daran, eine diplomatische Lösung mit dem Iran zu finden.

Die E3 begründete ihren Vorstoß mit den wiederholten Verstößen des Iran gegen die Auflagen des Wiener Atomabkommens von 2015. Sie beantragten bei den Vereinten Nationen, die ausgesetzten Sanktionen wieder in Kraft zu setzen. Der deutsche Außenminister Johann Wadephul sprach von einer "Notbremse", betonte jedoch, dass die Tür für Verhandlungen weiterhin offen bleibe. Russland warf den europäischen Ländern vor, den sogenannten Snapback-Mechanismus der Sanktionen manipulativ zu nutzen und forderte andere Länder auf, diesem Vorgehen nicht zu folgen. Russland selbst bekräftigte, dass es eine nukleare Bewaffnung des Iran verhindern wolle, während der Iran das Recht auf eine friedliche Nutzung der Atomenergie habe.