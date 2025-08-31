Russland kritisiert E3-Vorstoß: UN-Sanktionen im Atomstreit gefährdet
Russland hat den jüngsten Vorstoß der europäischen Länder Deutschland, Großbritannien und Frankreich (E3) zur Wiedereinführung von UN-Sanktionen im Atomstreit mit dem Iran scharf kritisiert. Das russische Außenministerium bezeichnete die Initiative als "ernsthaft destabilisierenden Faktor", der die Verhandlungsbemühungen untergrabe und rechtlich nicht haltbar sei. In einer offiziellen Mitteilung betonte Moskau, dass die Priorität darin liege, den konstruktiven Dialog zwischen den beteiligten Parteien wiederherzustellen und gemeinsam Lösungen zu finden. Russland und China arbeiten aktiv daran, eine diplomatische Lösung mit dem Iran zu finden.
Die E3 begründete ihren Vorstoß mit den wiederholten Verstößen des Iran gegen die Auflagen des Wiener Atomabkommens von 2015. Sie beantragten bei den Vereinten Nationen, die ausgesetzten Sanktionen wieder in Kraft zu setzen. Der deutsche Außenminister Johann Wadephul sprach von einer "Notbremse", betonte jedoch, dass die Tür für Verhandlungen weiterhin offen bleibe. Russland warf den europäischen Ländern vor, den sogenannten Snapback-Mechanismus der Sanktionen manipulativ zu nutzen und forderte andere Länder auf, diesem Vorgehen nicht zu folgen. Russland selbst bekräftigte, dass es eine nukleare Bewaffnung des Iran verhindern wolle, während der Iran das Recht auf eine friedliche Nutzung der Atomenergie habe.
In einem anderen Kontext kündigte die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach einem Raketenangriff Russlands in der Nähe der EU-Vertretung in Kiew neue Sanktionsvorschläge gegen Russland an. Sie bezeichnete den Angriff als einen weiteren Beweis für die aggressive Strategie des Kremls, die Zivilbevölkerung in der Ukraine zu terrorisieren. Der Angriff führte zu 14 Todesopfern in Kiew und verstärkte die bereits bestehenden Überlegungen zu einem 19. Sanktionspaket gegen Russland.
Parallel dazu sanken die Ölpreise aufgrund von Sorgen über ein mögliches Überangebot auf dem Markt. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete am Donnerstag 67,59 US-Dollar, während der Preis für die US-Sorte WTI auf 63,68 US-Dollar fiel. Rohstoffexperten warnen vor einem drohenden Überangebot, insbesondere da Opec+-Staaten eine Erhöhung der Fördermengen angekündigt haben. Die Marktteilnehmer erwarten, dass neue Schätzungen zur Fördermenge die Sorgen um ein Überangebot bestätigen könnten, was die Ölpreise weiter unter Druck setzen könnte.
Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 67,40USD auf L&S Exchange (29. August 2025, 22:59 Uhr) gehandelt.
