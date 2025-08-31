Borussia Dortmund verpflichtet Fábio Silva: Ein neuer Sturm für die Champions League!

Die Verpflichtung von Silva ist Teil einer umfassenden Transferoffensive des BVB, der in diesem Sommer über 90 Millionen Euro investiert hat. Neben Silva wurden auch Jobe Bellingham, Carney Chukwuemeka und Aarón Anselmino verpflichtet. Zudem wurden Yan Couto und Daniel Svensson fest verpflichtet, während Patrick Drewes als Ersatzkeeper verpflichtet wurde. Dem stehen Abgänge von Spielern wie Jamie Gittens und Youssoufa Moukoko gegenüber, die zusammen rund 72 Millionen Euro einbrachten.

Borussia Dortmund hat den portugiesischen Stürmer Fábio Silva verpflichtet, der von den Wolverhampton Wanderers aus der Premier League wechselt. Der 23-Jährige erhält einen Vertrag bis 2030, und die Ablösesumme beläuft sich auf etwa 20 Millionen Euro. Dortmunds Sportchef Lars Ricken betont, dass die Verpflichtung Silvas Teil der Strategie ist, das Sturmzentrum breiter aufzustellen, um in drei Wettbewerben konkurrenzfähig zu sein. Silva, der in England nicht Fuß fassen konnte und mehrfach verliehen wurde, zeigte zuletzt bei UD Las Palmas in der spanischen Primera División seine Qualitäten.

In der kommenden Champions-League-Saison trifft Borussia Dortmund auf namhafte Gegner, darunter Manchester City und Tottenham Hotspur. Die Ligaphase beginnt am 16. September mit einem Auswärtsspiel gegen Juventus Turin. Die Gruppenphase umfasst 36 Mannschaften, wobei die besten acht Teams direkt ins Achtelfinale einziehen. Dortmund wird in der Vorrunde auch gegen Inter Mailand, Juventus Turin, den FC Villarreal und Athletic Bilbao antreten.

Trainer Niko Kovac hat sich zudem in den Transferpoker um Nationalstürmer Maximilian Beier eingeschaltet und ein Wechselveto eingelegt. Beier, dessen Marktwert auf etwa 25 Millionen Euro geschätzt wird, soll mehrere Angebote erhalten haben, möchte jedoch aus sportlichen Gründen nicht zu Brentford wechseln. Kovac betont, dass Beier ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft ist.

Die Mannschaft steht vor Herausforderungen, da mehrere Spieler verletzt sind, darunter Innenverteidiger Nico Schlotterbeck und Emre Can. Neuzugang Aarón Anselmino könnte aufgrund der Verletzungen direkt in der Startelf stehen. Die kommenden Wochen werden entscheidend für die sportliche Ausrichtung des BVB sein, sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League.

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 3,655EUR auf Tradegate (29. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.