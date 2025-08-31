Euro-Kurs im Aufwind: Mixed Signals aus den USA beeinflussen Devisenmarkt

Zusätzlich wurden in den USA die Kernrate des PCE-Deflators veröffentlicht, die mit 2,9 Prozent den Erwartungen entsprach. Diese Daten erschweren es der US-Notenbank, Zinssenkungen in Betracht zu ziehen, da der Preisdruck höher bleibt als gewünscht. Auch die Konsumausgaben der privaten Haushalte stiegen im Juli stärker als im Juni, während das Konsumklima laut einer Umfrage der Universität Michigan im August schlechter ausfiel als erwartet.

Am Freitag stieg der Kurs des Euro leicht auf 1,1698 US-Dollar, nachdem er zuvor ein Tagestief von 1,1650 Dollar erreicht hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1658 Dollar festgesetzt. Der Anstieg des Euro folgte der Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten aus den USA, die gemischte Signale lieferten. Während die Inflationsraten in Frankreich und Spanien für August unter den Erwartungen lagen, stiegen die Verbraucherpreise in Deutschland um 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, äußerte, dass vorerst kein Rückgang der Inflationsrate zu erwarten sei, da die Kerninflation stabil bleibe und der preisdämpfende Effekt der Energiepreise nachlasse.

Am Vormittag des gleichen Tages sank der Euro-Kurs auf 1,1665 US-Dollar. Die Inflationsdaten aus der Eurozone hatten kaum Einfluss auf den Devisenmarkt. In Frankreich fiel die Inflation auf 0,8 Prozent, während sie in Spanien bei 2,7 Prozent verharrte, was von Analysten als unerwartet angesehen wurde. Die vorläufigen Inflationszahlen aus den größten Euroländern dürften nur moderate Impulse für die Zinserwartungen der EZB liefern.

Am Donnerstag bewegte sich der Euro zunächst kaum und wurde bei 1,1640 US-Dollar gehandelt. Die wöchentlichen Arbeitslosenzahlen aus den USA, die einen Anstieg der Erstanträge zeigten, könnten zu einer Verschärfung der Zinssenkungserwartungen führen. Der Markt schätzt die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Fed im September auf fast 90 Prozent.

Insgesamt bleibt der Eurokurs seit Mitte August in einer Spanne zwischen 1,16 und 1,17 Dollar stabil, während die EZB eine ausgewogene Einschätzung der Inflationsrisiken vornimmt und eine weitere Zinssenkung als möglich, aber nicht zwingend erachtet.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,168USD auf Forex (31. August 2025, 02:32 Uhr) gehandelt.