Marcel Jo Maschmeyer erhöht Stimmrechtsanteil an Medios AG auf 5,12 %

In der Korrektur wird festgestellt, dass der Gesamtstimmrechtsanteil von Marcel Jo Maschmeyer am 25. August 2025 auf 4,9988 % gestiegen ist. Dies stellt eine leichte Erhöhung im Vergleich zur vorherigen Mitteilung dar, in der der Anteil bei 4,99 % lag. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der Medios AG beträgt 25.505.723. Die Mitteilung enthält auch Details zu den einzelnen Stimmrechtsbeständen, die auf die ISIN DE000A1MMCC8 verweisen, wobei Maschmeyer direkt 1.264.976 Stimmrechte hält, was 4,96 % entspricht.

Am 28. August 2025 veröffentlichte die Medios AG eine Korrektur zu einer vorherigen Stimmrechtsmitteilung vom 27. August 2025, die gemäß § 40 Abs. 1 WpHG zur europaweiten Verbreitung bestimmt war. Diese Mitteilung betrifft die Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, die durch den Erwerb von Aktien durch Marcel Jo Maschmeyer, einer natürlichen Person, ausgelöst wurden.

In einer weiteren Mitteilung vom 29. August 2025 wurde bekannt gegeben, dass der Stimmrechtsanteil von Maschmeyer am 26. August 2025 auf 5,12 % gestiegen ist. Dies ist eine signifikante Erhöhung im Vergleich zur vorherigen Mitteilung und zeigt, dass Maschmeyer nun 1.294.976 Stimmrechte direkt hält, was 5,08 % entspricht. Diese Entwicklungen deuten auf eine zunehmende Kontrolle von Maschmeyer über die Medios AG hin.

Die Mitteilungen sind Teil der gesetzlichen Anforderungen zur Offenlegung von Stimmrechtsanteilen, die darauf abzielen, Transparenz im Aktienmarkt zu gewährleisten. Die Medios AG hat ihren Sitz in Berlin und ist unter der LEI-Nummer 391200Z7Z09IHDBT2L23 registriert. Die Stimmrechtsmitteilungen sind ein wichtiges Instrument für Investoren, um die Eigentümerstruktur und die Machtverhältnisse innerhalb eines Unternehmens zu verstehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Medios AG durch die Korrektur und die nachfolgende Mitteilung eine klare und transparente Kommunikation über die Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen gewährleistet hat. Diese Informationen sind für die Aktionäre und potenziellen Investoren von großer Bedeutung, da sie Einblicke in die Kontrolle und die strategischen Entscheidungen innerhalb des Unternehmens bieten.

Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,15 % und einem Kurs von 15,22EUR auf Tradegate (29. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.