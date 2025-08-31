Tonies-Aktien im Aufwind: Neue Produkte heben Kurs auf 7,24 Euro!

Die Aktien von Tonies haben am Freitag ihre Erholungsrally fortgesetzt, nachdem die Ankündigung der neuen Toniebox 2 und des Tonieplay am Mittwoch für einen Anstieg von 23 Prozent auf 7,24 Euro sorgte. Dies stellt das höchste Kursniveau seit Januar dar. Analyst Oliver Wojahn von MWB Research hat sein Kursziel auf 11,70 Euro angehoben und empfiehlt den Kauf der Aktien. Er hebt hervor, dass die bevorstehende Markteinführung am 15. September die größte Produktinnovation des Unternehmens darstellt und die Vorabaufträge bereits stark sind. Die Erweiterung der Zielgruppe von 3- bis 7-Jährigen auf 1- bis 9-Jährige könnte den Kundenertragswert um ein Drittel steigern.

Trotz der positiven Entwicklungen sind die frühen Anleger von Tonies bisher mit Verlusten konfrontiert. Nach einem Rekordhoch von 14,20 Euro im November 2021 fiel der Kurs bis auf 3,48 Euro im Juli 2022. Seitdem hat sich die Aktie, trotz zwischenzeitlicher Rückschläge, auf einem Erholungspfad befunden. Die Halbjahreszahlen 2025 des Unternehmens konnten an der Börse jedoch keine großen Begeisterungsstürme auslösen. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr um 20 Prozent auf 176,6 Millionen Euro, wobei das Geschäft in Nordamerika und anderen Regionen um etwa 15 Prozent zulegte. In der DACH-Region gab es einen leichten Rückgang von 1 Prozent, was auf Vorbestellungen der Großhändler im vierten Quartal 2024 zurückzuführen ist.

Im Rahmen der Unternehmensentwicklung gab es auch personelle Veränderungen. CFO Jan Middelhoff tritt aus privaten Gründen zurück, und Hansjörg Müller wird ab dem 1. September 2025 seine Position übernehmen. Müller bringt internationale Erfahrung von Unternehmen wie Netflix und Procter & Gamble mit. Christoph Frehsee, bisher Präsident von Tonies USA, wurde zum ersten Chief Revenue Officer ernannt.

Die Marktanalysen zeigen, dass die Tonies-Produkte, insbesondere die neuen „Book Tonies“, auch Kinder ab fünf Jahren ansprechen und somit das Wachstumspotenzial erhöhen. Anleger sind optimistisch, dass die Tonies-Produkte weiterhin in Kinderzimmern populär bleiben und das Unternehmen von einem profitablen Wachstum profitieren kann. Die kommenden Weihnachtsquartalszahlen könnten entscheidend für die weitere Kursentwicklung sein.

Die tonies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,72 % und einem Kurs von 7,54EUR auf Tradegate (29. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.