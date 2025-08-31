LR Health & Beauty: Umsatzrückgang, aber EBITDA-Steigerung – Was nun?

Trotz des Umsatzrückgangs konnte das Unternehmen ein EBITDA von 13,3 Millionen Euro verzeichnen, was einer Steigerung von 13,6 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Das normalisierte EBITDA stieg um 6,3 % auf 15,3 Millionen Euro. Diese positive Entwicklung ist teilweise auf die Reduzierung von Refinanzierungskosten zurückzuführen, die im Vorjahr das Ergebnis belastet hatten.

Die LR Health & Beauty SE hat am 28. August 2025 ihre Finanzzahlen für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht und gleichzeitig die Prognose für das Gesamtjahr angepasst. Der Umsatz des Unternehmens belief sich im ersten Halbjahr auf 142,9 Millionen Euro, was einem leichten Rückgang von 0,3 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Im zweiten Quartal erzielte LR einen Umsatz von 68,9 Millionen Euro, was einen Rückgang von 2,6 % im Vergleich zum Vorjahresquartal darstellt. Diese Entwicklung spiegelt die allgemein gedämpfte Verbraucherstimmung wider, insbesondere in Westeuropa.

Das neu formierte Führungsteam unter CEO Jörg Körfer und Interims-CFO Ante Franicevic hat sich zum Ziel gesetzt, die Unternehmensstrategie weiterzuentwickeln und die Erfolgsgeschichte von LR fortzuschreiben. Körfer, der über umfangreiche Erfahrung im Direktvertrieb verfügt, betont die Bedeutung von Produktinnovationen und der Stärkung der Partnerschaften innerhalb der Community.

Ein zentrales Thema der Mitteilung ist die geplante Anpassung der Anleihebedingungen für die Anleihe 2024/2028. Der Vorstand hat beschlossen, mit den Gläubigern über einen Verzicht auf den Leverage Covenant zum 30. September 2025 zu verhandeln, da ein möglicher Verstoß gegen die Verpflichtungen aus den Anleihebedingungen bevorsteht. Der Leverage Covenant, der die Nettoverschuldung im Verhältnis zum EBITDA regelt, wurde zum 1. Juli 2025 von 4,75:1 auf 4,50:1 gesenkt. Aufgrund steigender Kosten in den Bereichen Marketing und Vertrieb wird erwartet, dass der Covenant nicht eingehalten werden kann.

Für das Gesamtjahr 2025 wird nun eine stabile Umsatzentwicklung prognostiziert, während das EBITDA zwischen 24,0 und 27,0 Millionen Euro erwartet wird, was eine Anpassung gegenüber der vorherigen Prognose darstellt. Diese Änderungen sind auf die anhaltend hohen Kosten zurückzuführen, die das Unternehmen belasten. Der vollständige Bericht wird am 29. August 2025 auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht.

LR Health & Beauty Unternehmensanleihe 10,398 % bis 03/28 wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,52 % und einem Kurs von 87,75EUR auf Stuttgart (29. August 2025, 21:45 Uhr) gehandelt.