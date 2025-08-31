CPI Europe AG: EBIT verdoppelt trotz Rückgang der Mieterlöse!

Die Funds from Operations (FFO 1) nach Steuern lagen bei 131,3 Millionen Euro, was einen Rückgang von 12,4 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Die liquiden Mittel des Unternehmens betrugen zum Stichtag 616,2 Millionen Euro, und die Eigenkapitalquote lag bei 46,9 %. Der Netto-Loan-to-Value (Netto-LTV) wurde auf 43,0 % gesenkt, was auf eine solide Bilanzstruktur hinweist.

CPI Europe AG hat am 28. August 2025 ihre ungeprüften Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht. Die Mieterlöse beliefen sich auf 280,6 Millionen Euro, was einen Rückgang von 4,1 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Dieser Rückgang ist auf strategische Verkäufe zurückzuführen. Trotz der sinkenden Mieterlöse konnte das Unternehmen das EBIT auf 324,8 Millionen Euro steigern, was mehr als einer Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das Konzernergebnis stieg auf 211,0 Millionen Euro, was ebenfalls eine signifikante Verbesserung darstellt.

Das Immobilienportfolio von CPI Europe umfasste zum Halbjahr 368 Objekte mit einem Gesamtwert von 7,716 Milliarden Euro. Der Vermietungsgrad betrug 94,0 %, und die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge lag bei 3,9 Jahren. Im ersten Halbjahr 2025 wurden Non-Core Assets im Wert von 551,7 Millionen Euro verkauft.

Das Unternehmen hat zudem im Bereich Refinanzierung Fortschritte erzielt, darunter Finanzierungen von über 330 Millionen Euro für verschiedene Immobilienprojekte in Tschechien, Serbien, Slowenien und Italien. Ein Teilrückkauf der Unternehmensanleihe in Höhe von 129,6 Millionen Euro wurde ebenfalls durchgeführt, um das Fälligkeitsprofil der Schulden zu optimieren.

CPI Europe hat im August 2025 eine angepasste Portfoliostrategie eingeführt, die eine Diversifizierung in den Bereichen Büro und Einzelhandel vorsieht. Diese Strategie soll das Investmentprofil des Unternehmens stärken und die ESG-Strategie weiter vorantreiben.

Zusätzlich hat CPI Europe am 29. August 2025 eine Absichtserklärung für den Erwerb eines tschechischen Wohnimmobilien-Portfolios unterzeichnet, das knapp 12.000 Wohnungen umfasst. Diese Transaktion steht unter dem Vorbehalt einer Due-Diligence-Prüfung und soll in den kommenden Wochen abgeschlossen werden.

Der vollständige Halbjahresfinanzbericht ist auf der Unternehmenswebsite verfügbar.

Die Immofinanz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,37 % und einem Kurs von 18,68EUR auf Tradegate (29. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.