thyssenkrupp nucera: Schlüsselpartner für grünes Eisenprojekt in Australien!

Das Projekt wird vollständig mit erneuerbarer Energie betrieben und nutzt grünen Wasserstoff, was zu einer signifikanten Reduktion der CO2-Emissionen im Vergleich zur herkömmlichen Stahlproduktion führen soll. Schätzungen zufolge könnten die Emissionen um bis zu 90 Prozent gesenkt werden. Die Anlage wird lokales Magnetit-Eisenerz verwenden und ist Teil einer integrierten Lieferkette, die vom Bergwerk bis zum Hafen reicht. Die ersten Exporte sind für 2029 geplant, und das langfristige Ziel von PGS ist es, die Produktionskapazität auf bis zu 30 Millionen Tonnen DR-Qualitäts-Grünpellets und 10 Millionen Tonnen grünes HBI pro Jahr zu steigern.

Die thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA wurde von der australischen Progressive Green Solutions (PGS) als bevorzugter Lieferant für Elektrolyseure mit einer Gesamtleistung von 1,4 Gigawatt (GW) ausgewählt. Diese Elektrolyseure sind entscheidend für das Mid-West Green Iron-Projekt in Westaustralien, das darauf abzielt, jährlich bis zu 7 Millionen Tonnen grüner Eisenpellets zu produzieren. Ein Teil dieser Produktion wird in 2,5 Millionen Tonnen grünes heißbrikettiertes Eisen (HBI) umgewandelt, das als hochwertiges Exportprodukt dient.

Die Wahl von thyssenkrupp nucera als Technologiepartner unterstreicht die Bedeutung der hochmodernen, skalierbaren Alkalischen Wasserelektrolyse-Technologie des Unternehmens, die in standardisierten 20-MW-scalum-Modulen angeboten wird. Diese Technologie wird als Schlüssel zur Erzeugung des benötigten grünen Wasserstoffs angesehen. James Rhee, Geschäftsführer von PGS, lobte die Expertise und das Engagement von thyssenkrupp nucera und betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit für die Realisierung des Projekts.

Das Projekt befindet sich derzeit in einer frühen Planungsphase, und thyssenkrupp nucera wird gemeinsam mit PGS an der Weiterentwicklung arbeiten. Die Realisierung hängt von einer endgültigen Investitionsentscheidung (FID) ab, und es wird nicht mit relevanten Umsatz- oder Ergebnisbeiträgen vor dem Geschäftsjahr 2026/27 gerechnet.

Insgesamt positioniert sich thyssenkrupp nucera durch diese Partnerschaft als führender Anbieter von Elektrolyse-Technologien und trägt zur Schaffung einer nachhaltigen Wasserstoffwirtschaft bei, die für die Dekarbonisierung der Industrie von entscheidender Bedeutung ist.

Die thyssenkrupp nucera Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,68 % und einem Kurs von 9,075EUR auf Tradegate (29. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.