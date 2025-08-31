Staatsanleihen unter Druck: Kurse fallen trotz stabiler Inflationserwartungen

Konjunkturdaten aus dem Euroraum hatten kaum Einfluss auf die Anleihekurse. Die Geldmengenentwicklung im Währungsraum war im Juli nicht so stark wie erwartet angestiegen, was laut Analyst Ulrich Wortberg von der Helaba keine optimistischen Konjunkturaussichten oder monetären Inflationsdruck erwarten lässt. Auch robuste US-Konjunkturdaten, die ein stärkeres Wachstum im Frühjahr zeigten, hatten keinen nennenswerten Einfluss auf die Märkte.

Am Donnerstag bewegten sich die Kurse deutscher Staatsanleihen nur wenig, nachdem sie in den Vortagen von einer allgemeinen Risikoaversion an den Finanzmärkten profitiert hatten. Der Euro-Bund-Future notierte am Nachmittag bei 129,70 Punkten, was einem Plus von 0,03 Prozent entspricht. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,70 Prozent. Die politische Unsicherheit in Frankreich, wo die Regierung wegen eines Streits um die Haushaltskonsolidierung unter Druck steht, hatte zuvor die Nachfrage nach als sicher geltenden Staatsanleihen gestützt. Am Donnerstag stiegen jedoch die Börsen, was die Nachfrage nach Anleihen dämpfte.

Am Freitag gaben die Kurse deutscher Staatsanleihen nach. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,16 Prozent auf 129,46 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,72 Prozent stieg. Händler berichteten von einer Gegenbewegung nach den jüngsten Kursgewinnen. Die Inflationsraten in Frankreich und Spanien fielen im August geringer aus als erwartet, während in Deutschland die Lebenshaltungskosten im laufenden Monat wieder anstiegen. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, stellte fest, dass vorerst kein spürbarer Rückgang der Inflationsrate zu erwarten sei, da die Kerninflationsrate stabil bleibe.

In den USA stiegen die Konsumausgaben und Einkommen im Juli stärker als im Vormonat, jedoch trübte sich die Stimmung der Verbraucher im August. Die Kurse deutscher Staatsanleihen blieben am Freitag insgesamt stabil, während die Marktteilnehmer auf weitere Konjunkturdaten warteten, insbesondere auf die Entwicklung der Verbraucherpreise in Deutschland und den PCE-Kerndeflator in den USA, der für die Zinsentscheidungen der US-Notenbank von Bedeutung ist. Analysten der Helaba wiesen darauf hin, dass dieser Preisindex möglicherweise die 3-Prozent-Marke erreichen könnte, was die Zinssenkungserwartungen der Fed auf die Probe stellen würde.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 129,5EUR auf Eurex (29. August 2025, 22:03 Uhr) gehandelt.