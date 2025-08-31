Pernod Ricard: Umsatzrückgang, aber Analysten positiv überrascht!

Besonders stark belastet wurde das Unternehmen durch die Zurückhaltung der Verbraucher in China und den USA, die auf ein trübes wirtschaftliches Umfeld und die US-Zollpolitik zurückzuführen ist. Im Reiseeinzelhandel verzeichnete Pernod Ricard einen signifikanten Rückgang, insbesondere aufgrund der Aussetzung zollfreier Cognac-Importe nach China. Die Erlöse in China fielen um über 20 Prozent, während die Nachfrage im Schlussquartal weiter schwach blieb. Dies führte zu hohen Lagerbeständen bei den Händlern, was Pernod Ricard auch im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres mit einem starken Rückgang der Umsätze rechnen lässt.

Die wirtschaftliche Lage von Pernod Ricard, einem der führenden Spirituosenhersteller weltweit, zeigt sich im vergangenen Geschäftsjahr als herausfordernd. Der Umsatz des Unternehmens sank in den zwölf Monaten bis Ende Juni um 5,5 Prozent auf knapp 11 Milliarden Euro. Organisch, also bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte, betrug der Rückgang 3 Prozent. Trotz dieser Rückgänge übertraf Pernod Ricard die Erwartungen der Analysten, was zu einem Anstieg der Aktien um mehr als 5 Prozent führte.

In den USA spürte das Unternehmen ebenfalls die Unsicherheit der Konsumenten, die durch die Zollpolitik verstärkt wurde. Auch hier rechnet Pernod Ricard mit einer Bereinigung der Lagerbestände im laufenden Geschäftsjahr. In Europa gingen die Erlöse zurück, blieben jedoch stabil, wenn man das Russland-Geschäft herausrechnet.

Das bereinigte operative Ergebnis sank um 5,3 Prozent auf 2,95 Milliarden Euro, was auch durch Währungseffekte beeinflusst wurde. Dennoch konnte Pernod Ricard einen Nettogewinn von 1,6 Milliarden Euro erzielen, was einem Anstieg von 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, da im Vorjahr höhere Sonderaufwendungen angefallen waren. Die Dividende bleibt mit 4,70 Euro je Aktie unverändert.

Für das neue Geschäftsjahr 2025/26 erwartet Pernod Ricard ein "Übergangsjahr" mit einer Verbesserung des Umsatztrends in der zweiten Jahreshälfte. Im ersten Quartal wird jedoch ein weiterer Rückgang prognostiziert, bedingt durch Lagerbereinigungen und eine anhaltend schwache Verbrauchernachfrage. Mittelfristig plant das Unternehmen, wieder auf einen Wachstumspfad zurückzukehren, mit einer organischen Umsatzsteigerung von 3 bis 6 Prozent jährlich in den Geschäftsjahren 2026/27 bis 2028/29.

