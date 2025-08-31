tmc Content Group AG: Wichtige Stimmrechtsänderungen für Investoren!

Die Mitteilung gibt an, dass die tmc Content Group AG ihren Sitz in Zug, Schweiz, hat und unter dem Legal Entity Identifier (LEI) 967600H8653W4XPTPE22 registriert ist. Der Hauptgrund für die Veröffentlichung dieser Mitteilung ist eine Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte, die durch den Erwerb und die Zurechnung von Stimmrechten infolge einer Kontrollerlangung entstanden ist. Die natürliche Person, die die Mitteilung einreichte, ist Elena Karoulla, die am 11. Januar 1991 geboren wurde.

Am 29. August 2025 veröffentlichte die tmc Content Group AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die sowohl für Investoren als auch für die Öffentlichkeit von Bedeutung ist. Diese Mitteilung wurde über den EQS News-Service verbreitet und informiert über wesentliche Änderungen in der Struktur der Stimmrechte des Unternehmens.

Am 26. August 2025 überschritt die Knaks Holdings Ltd, die mit 29,31 % der Stimmrechte an der tmc Content Group AG beteiligt ist, die Schwelle von 3 % der Stimmrechte. Dies führte zu einer neuen Gesamtstimmrechtsanteil von 29,31 % für die Knaks Holdings Ltd, die in der Mitteilung als Hauptaktionär aufgeführt wird. Die Gesamtzahl der Stimmrechte des Unternehmens beträgt 41.000.000.

Zusätzlich wurde eine zweite Mitteilung am selben Tag veröffentlicht, die sich auf eine Änderung der Stimmrechtsverhältnisse bezieht. In dieser Mitteilung wird berichtet, dass Angeliki Lazarou, geboren am 21. Mai 1979, keine Stimmrechte mehr hält, was auf den Wegfall der Zurechnung der Stimmrechte aufgrund des Verlusts ihrer Kontrollstellung hinweist. Infolgedessen beträgt der Anteil der Stimmrechte für die tmc Content Group AG nun 0 %, was einen signifikanten Wandel in der Aktionärsstruktur darstellt.

Die Mitteilungen sind von großer Bedeutung für die Marktteilnehmer, da sie Einblicke in die Eigentumsverhältnisse und die Kontrolle über das Unternehmen geben. Die tmc Content Group AG hat sich verpflichtet, Transparenz zu gewährleisten und alle relevanten Informationen gemäß den gesetzlichen Anforderungen zu veröffentlichen. Die vollständigen Informationen sind auf der Unternehmenswebsite und im EQS Medienarchiv verfügbar.

Die tmc Content Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,38 % und einem Kurs von 0,185EUR auf Xetra (29. August 2025, 17:35 Uhr) gehandelt.