Eurobattery Minerals: Wichtige Hauptversammlung und Livestream-Präsentation!
Eurobattery Minerals AB, ein schwedisches Bergbauunternehmen, hat am 14. Juli 2025 eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, um eine Bezugsrechtsemission von Anteilen im Wert von etwa 78,5 Millionen SEK zu beschließen. Diese Emission wurde am 14. August 2025 genehmigt und läuft vom 25. August bis zum 8. September 2025. Im Rahmen dieser Maßnahme wird CEO Roberto García Martínez am 1. September 2025 eine Livestream-Präsentation abhalten, in der er das Unternehmen vorstellt, die Marktdynamik strategischer Rohstoffe skizziert und ein Update zu aktuellen Projekten gibt. Die Präsentation wird auf Englisch durchgeführt und ist für alle bestehenden Aktionäre sowie interessierte Investoren zugänglich.
Die Bezugsrechtsemission ermöglicht es bestehenden Aktionären, für jede Aktie ein Bezugsrecht zu erhalten, das den Bezug von drei neuen Aktien zu einem Preis von 0,18 SEK pro Anteil erlaubt. Bei vollständiger Zeichnung könnte Eurobattery Minerals etwa 78,5 Millionen SEK vor Transaktionskosten einnehmen. Diese Mittel sollen zur Finanzierung von Projekten und zur Begleichung offener Forderungen verwendet werden. Die Emission ist bereits teilweise durch Zeichnungsverpflichtungen in Höhe von 3,7 Millionen SEK gedeckt.
Parallel dazu hat die Tochtergesellschaft Tungsten San Juan S.L. im Rahmen des Wolframprojekts San Juan in Galizien einen archäologischen Kontroll- und Überwachungsdienst eingeführt. Erste Studien haben keine archäologischen Stätten innerhalb des Konzessionsgebiets identifiziert, dennoch wird ein vorläufiges archäologisches Programm durchgeführt, um die Umgebung während der Bergbauarbeiten zu schützen. Eurobattery Minerals betont sein Engagement für verantwortungsvolles Management, das sowohl Umwelt- als auch Kulturerbe-Aspekte berücksichtigt.
Die Zusammenarbeit mit lokalen Experten und die Durchführung von archäologischen Kontrollen während der ersten Rodungsarbeiten zeigen den proaktiven Ansatz des Unternehmens, das kulturelle Erbe der Region zu respektieren. Eurobattery Minerals plant, die Wolframproduktion im vierten Quartal 2026 zu beginnen, wobei Nachhaltigkeits- und Sicherheitskriterien in alle Projektphasen integriert werden.
Insgesamt verfolgt Eurobattery Minerals das Ziel, Europa durch verantwortungsvollen Abbau von Mineralien autark zu machen und kritische Rohstoffe für eine nachhaltige Zukunft bereitzustellen.
Die Eurobattery Minerals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,008EUR auf Lang & Schwarz (30. August 2025, 13:00 Uhr) gehandelt.
