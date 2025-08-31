Warum Aktienrückkäufe für Anleger ein zweischneidiges Schwert sind

Ein prominentes Beispiel ist Apple, das in den letzten Jahren konsequent Aktienrückkäufe durchgeführt hat. Mit einem Rückkaufprogramm von 100 Milliarden US-Dollar für das laufende Jahr zeigt Apple, dass es an seine Zukunft glaubt, trotz eines leichten Rückgangs beim iPhone-Umsatz. Auch Telstra, der australische Telekommunikationsriese, nutzt Rückkäufe, um die Aktionäre am Unternehmenserfolg teilhaben zu lassen und die Kapitalstruktur zu optimieren. Nach einem Gewinnanstieg von 31 Prozent kündigte Telstra einen zusätzlichen Rückkauf von einer Milliarde australischen Dollar an.

Aktienrückkäufe sind für viele Investoren ein positives Signal, da sie das Vertrauen eines Unternehmens in seine eigene Stärke und Zukunftsfähigkeit widerspiegeln. Diese Rückkäufe, bei denen Unternehmen eigene Aktien zurückkaufen, um den Aktionären Wert zurückzugeben, haben in den letzten Jahren an Beliebtheit gewonnen. Der Hauptvorteil liegt in der Erhöhung des Gewinns je Aktie, was den Aktienkurs stützen kann. Zudem wird durch Rückkäufe ein Signal des Vertrauens gesendet, da das Management die eigene Aktie als attraktiv bewertet.

Trotz der positiven Aspekte sind Aktienrückkäufe nicht immer vorteilhaft für Anleger. In Zeiten hoher Bewertungen können Rückkäufe problematisch sein, da Unternehmen Kapital aufbringen müssen, das möglicherweise anderswo rentabler eingesetzt werden könnte. Interne Investitionen in Wachstumsprojekte könnten größere Wertzuwächse versprechen. Zudem werden Rückkäufe häufig über Kredite finanziert, was in Zeiten steigender Zinsen teurer wird. Anleger sollten daher prüfen, ob ein Unternehmen über genügend freien Cashflow verfügt, um Rückkäufe zu finanzieren, ohne sich zu verschulden.

Ein weiterer Aspekt ist die seit 2022 geltende 1%-ige Sondersteuer auf Aktienrückkäufe, die zu einer gewissen Zurückhaltung bei solchen Maßnahmen führt. Anleger sollten die Gründe für Rückkäufe genau analysieren, um festzustellen, ob das Management tatsächlich den langfristigen Shareholder Value im Blick hat oder ob es sich um eine kurzfristige Schönfärberei handelt.

Insgesamt erfordert die Entscheidung für oder gegen Aktienrückkäufe eine differenzierte Betrachtung, da sie sowohl Chancen als auch Risiken für Anleger bergen.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 232,1EUR auf Nasdaq (30. August 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.