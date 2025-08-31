AUSTRIACARD: Halbjahresbericht zeigt Umsatzrückgang – Chancen im 2. Halbjahr!

Das angepasste EBITDA fiel auf 19,3 Millionen Euro, was einer Marge von 11,8 % entspricht. Diese Entwicklung spiegelt die Umsatzrückgänge wider, trotz Maßnahmen zur Kostenoptimierung. Der Konzerngewinn sank auf 2,5 Millionen Euro, was einem Rückgang von 78 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Höhere Währungsverluste, insbesondere aus USD, trugen ebenfalls zu diesem Rückgang bei.

Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG hat am 28. August 2025 ihren Halbjahresfinanzbericht für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht. Der Konzernumsatz betrug 163,6 Millionen Euro, was einem Rückgang von 16 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf die Normalisierung des türkischen Marktes für Zahlungskarten sowie auf temporäre Rückgänge bei Metallkartenverkäufen an Fintechs in Europa zurückzuführen. Zudem gab es Verzögerungen bei großen Digitalisierungsprojekten im öffentlichen Sektor in Griechenland, deren Umsatzrealisierung jedoch in den kommenden Quartalen erwartet wird.

Trotz der Herausforderungen verzeichneten die Geschäftsbereiche Document Lifecycle Management und Digital Technologies ein solides Umsatzwachstum. Die Nettoverschuldung blieb mit 96,1 Millionen Euro nahezu unverändert, und der Verschuldungsgrad liegt bei einem gesunden Niveau von 2,1x. Die Hauptversammlung beschloss eine Dividende von 0,11 Euro je Aktie, was eine Rendite von etwa 2 % darstellt.

Die Prognose für das angepasste EBITDA für das Geschäftsjahr 2025 wurde auf einen Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich angepasst. Dennoch erwartet das Unternehmen für das zweite Halbjahr 2025 eine starke Wachstumsdynamik, unterstützt durch eine robuste Auftragspipeline und positive Effekte aus Effizienzmaßnahmen. Die strategischen Fortschritte in den Bereichen Citizen Identity und Document Lifecycle Management sollen ebenfalls zu einem verbesserten Umsatzmix beitragen.

Der Vorstandsvorsitzende Manolis Kontos betonte, dass trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen das Unternehmen seine strategischen Initiativen konsequent weiterverfolgt hat. Die Fortschritte in der Bereitstellung innovativer Produkte und Lösungen, wie Card-as-a-Service und KI-Anwendungen, bilden eine solide Grundlage für eine beschleunigte Performance im zweiten Halbjahr 2025. Das Unternehmen bleibt fokussiert auf die Transformation zu einem umfassenden Anbieter für angewandte Technologien und strebt nachhaltiges Wachstum sowie langfristige Wertschöpfung für die Aktionäre an.

Die AUSTRIACARD HOLDINGS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,01 % und einem Kurs von 5,325EUR auf Lang & Schwarz (29. August 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.