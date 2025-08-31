Schweizer YouHodler verlängert strategische Partnerschaft mit Torino FC

LAUSANNE, Schweiz, 31. August 2025 /PRNewswire/ -- YouHodler, eine in der Schweiz ansässige Web3-Plattform, die traditionelle und digitale Finanzen verbindet, gab kürzlich die Erneuerung seiner Partnerschaft mit dem italienischen Serie-A-Verein Torino Football Club bekannt. Die Vereinbarung, die im Jahr 2022 begann, geht nun in die vierte Saison und unterstreicht den gemeinsamen Einsatz für Widerstandsfähigkeit, Tradition sowie Innovation an der Schnittstelle von Sport und Technologie.

Auf einem starken Fundament aufbauen

Seit der ersten Zusammenarbeit vor drei Jahren haben YouHodler und der FC Turin daran gearbeitet, Fintech-Innovationen mit einem der traditionsreichsten Vereine Italiens zu verbinden. Die Partnerschaft hat den Web3-Diensten in Italien zu neuer Sichtbarkeit verholfen und den Torino-Fans Zugang zu Aktionen verschafft, welche die Leidenschaft des Fußballs mit Finanztools der nächsten Generation verbinden. Jedes Jahr veranstaltet YouHodler im Turiner Stadion Veranstaltungen wie den Crypto Summit. Bei dieser Veranstaltung wurden auch unterhaltsame soziale Aktivitäten mit den Spielern angeboten.

„Während viele Krypto-Sport-Deals nur von kurzer Dauer waren, ist unsere Beziehung zum FC Turin nur noch stärker geworden", sagte Ilya Volkov, Geschäftsführer und Mitbegründer von YouHodler. „Die Widerstandsfähigkeit und die bemerkenswerte Geschichte von Turin inspirieren uns. So wie der Verein Herausforderungen überstanden hat und für seine Fans ein Symbol der Loyalität geblieben ist, bauen wir bei YouHodler eine Finanzplattform auf, die auf Vertrauen, Zuverlässigkeit und einer langfristigen Vision basiert. Aus diesem Grund fühlt sich diese Partnerschaft so natürlich an, wir sind nicht nur für eine Saison da, sondern auf dem ganzen Weg dabei."

Die Geschichte begann im Jahr 2022 und hat sich zu einer starken Partnerschaft entwickelt, welche die Traditionen festigt sowie eine dauerhafte italienisch-schweizerische Beziehung fördert, die bis zum heutigen Tag gedeiht.

Ilya Volkov, Geschäftsführer und Mitbegründer von YouHodler, Vorstandsmitglied der Schweizer Crypto Valley Association, Botschafter für Innovaud (eine Agentur zur Förderung von Innovation und Investitionen im Kanton Waadt, Schweiz) sowie Mitglied des Forbes Business Council, baut auf dem Erfolg der vorherigen strategischen Partnerschaft auf: