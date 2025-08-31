Gold mit Preisknall ins Wochenende. Goldpreis vor spektakulärer Eskalation

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter .

Die am Freitag in den USA veröffentlichten PCE-Daten ließen Gold und Silber haussieren, scheint der Weg für eine Leitzinssenkung durch die Fed im September nun endgültig frei zu sein. Am 17. September wird man es erfahren. Im Edelmetallsektor reagierte man fast schon euphorisch auf die Daten. Gold durchbrach den massiven Widerstand von 3.430 US-Dollar. Silber klopft mit Nachdruck an die Tür zur Marke von 40 US-Dollar und steht nunmehr vor richtungsweisenden Handelstagen. Und auch Platin und Palladium nahmen Fahrt auf. Während die Edelmetalle haussieren, braut sich am Ölmarkt hingegen etwas zusammen.

Anleiherenditen und US-Dollar als Preistreiber für Gold

Besondere Spannung verspricht die derzeitige Konstellation bei der für die Betrachtung wichtigen Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen. Hier steht die wichtige Marke von 4,2 Prozent unter Druck. Diese fungierte in den letzten Wochen und Monaten als wichtige Unterstützung. Ein Rücksetzer unter die 4,2 Prozent könnte eine Abwärtsbewegung in Richtung 4 Prozent forcieren. Sinkende Anleiherenditen wären eine gute Basis für einen steigenden Goldpreis. Die Situation am Devisenmarkt ist ähnlich vielversprechend; zumindest aus dem Blickwinkel von Gold. Der US-Dollar schwächelt. Und diese Schwäche manifestiert sich in einem US-Dollar-Index, der sich nahe seinem 52-Wochen-Tief bewegt. Eine fortgesetzte Schwäche des Greenbacks wäre ein weiterer wichtiger Preistreiber für Gold.

Gold glänzt mit explosiver Charttechnik

Bereits in der letzten Gold-Kommentierung wurde die eminent spannende charttechnische Konstellation in den Fokus gerückt. Klammert man einmal das Rekordhoch aus, dann lässt sich die Entwicklung des Goldpreises in den letzten Wochen und Monaten in das Korsett einer ansteigenden Dreiecksformation (orange) pressen. Die obere Begrenzung des Dreiecks wurde hierbei vom Widerstand von 3.430 US-Dollar gebildet. Und genau dieser Widerstand wurde am Freitag mit großer Vehemenz durchbrochen. Für Gold muss es nun darum gehen, den Ausbruch zu manifestieren. Das bisherige Rekordhoch muss hierbei überwunden werden. Anhand der Parameter des Dreiecks lässt sich ein theoretisches Bewegungsziel von 3.740 US-Dollar bis 3.770 US-Dollar ableiten. Allerdings sollte auch ein Durchmarsch in Richtung 4.000 US-Dollar nicht überraschen, denn diese Marke dürfte nun zunehmend Anziehungskraft entwickeln. Anziehungskraft üben derzeit offenkundig auch die physisch besicherten Gold-ETFs aus.



Großer Zustrom in Gold-ETFs

Neben den Käufen der Noten- und Zentralbank gehörten die physisch besicherten Gold-ETFs zu den tragenden Säulen der Goldpreisrallye. Die Bestandsentwicklung des weltgrößten physisch besicherten Gold-ETF, des SPDR Gold Shares, ist ein guter Indikator um die Stimmung im Goldsektor zu erfassen. In den letzten Tagen erhöhten sich die Bestände deutlich. Anders ausgedrückt. Kapital strömt in den ETF. Und das nicht gerade wenig. Die nächsten Tage werden zeigen, wie nachhaltig das Ganze ist.

Produzentenaktien mit fulminantem Momentum

Und auch das spricht für eine Fortsetzung der Goldpreisrallye! Die Aktien der großen Goldproduzenten, wie Newmont, Barrick, Agnico Eagle Mines und auch Kinross Gold, verzeichnen aktuell knackige Kursgewinne. Das spricht wiederum für eine gesunde Goldpreisrallye. Aber auch in der zweiten Reihe brechen die Produzentenaktien in großer Anzahl aus. Nicht zuletzt beeindruckt hier die Aktie des kanadischen Gold- und Kupferproduzenten New Gold.

Zusammengefasst - Goldpreis vor spektakulärer Eskalation

Der Ausbruch über die 3.430 US-Dollar und damit einhergehend der Ausbruch aus dem ansteigenden Dreiecks ist angelaufen. Zur Erinnerung: Silber löste vor einigen Wochen ebenfalls eine ansteigende Dreiecksformation auf, als der Silberpreis über die 35 US-Dollar ausbrach. Die 3.500 US-Dollar stellen nun das nächste potenzielle Bewegungsziel für den Goldpreis dar. Anhand der bullischen Auflösung des Dreiecks lässt sich zudem ein Preisziel für Gold von 3.740 US-Dollar bis 3.770 US-Dollar ableiten. Ob der explosiven Gemengelage könnte der Goldpreis jedoch auch auf 4.000 US-Dollar eskalieren. Weiteren Schub könnte eine Korrektur an den Aktienmärkten bringen. Dax, S&P 500 und vor allem Nasdaq 100 sind nicht so stabil, wie sie augenscheinlich wirken. Unter die 3.150 US-Dollar sollte es hingegen für den Goldpreis nicht mehr gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

