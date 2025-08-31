DAX – Gegen Indikatoren und Saisonalität kann der DAX nichts machen

Dafür bedient man sich der Indikatoren und schaut, was die saisonalen Verläufe anzubieten haben. Beides stellte sich vor einigen Tagen so dar, dass ein Ausbruch nach oben kaum zu erwarten war. Der Widerstand, der sich über die letzten Monate aufgebaut hatte, wird nun zu einer markanten Hürde. Um einen solchen Widerstand überwinden zu können, müssen die Marktteilnehmer viel Kraft und Kapital aufwenden. Dazu sind diese derzeit offenbar nicht bereit. So ist der deutsche Leitindex nun zum wiederholten Male an dieser Barriere abgeprallt. Die Indikatoren haben ihr Übriges dazu beigetragen. Die anstehende saisonale Phase lässt bis Ende September ebenfalls keine Freude aufkommen. Auch wenn einige Indikatoren bereits wieder im überverkauften Bereich notieren, dürfte ein Halten der inzwischen wieder in Schlagweite befindlichen Unterstützungszone das höchste der Gefühle sein. Der September ist nun einmal ein turbulenter Monat an der Börse, weshalb kurzfristig nach oben nicht allzu viel möglich sein dürfte.

Dow Jones – konnte den Widerstand überwinden und hält sich dort

Etwas anders stellt sich die Situation beim Dow Jones dar. Dieser konnte, anders als der DAX, in der letzten Woche über den Widerstand nach oben ausbrechen. Der seit Monaten anhaltende Aufwärtstrend sorgt dafür, dass die Indikatoren im überkauften Bereich verharren. Somit dienen diese derzeit nicht für eine seriöse Signalgebung. Der intakte Aufwärtstrend dürfte noch etwas anhalten. Auch wenn man sich wegen der Saisonalität, ähnlich wie beim DAX, für den September eher zurückhalten sollte, stellt sich die Lage nicht ganz so schlecht dar. Eine Seitwärtsbewegung oder zumindest nur geringe Abgaben, sollten in den nächsten Wochen auf dem Plan der Marktteilnehmer stehen.

Gold – Anlauf holen zum nächsten Schub?

Es ist unerheblich, ob Gold ein Dreieck oder einen Wimpel aufgebaut hat. Aus dieser Formation ist das gelbe Edelmetall zuletzt nach oben ausgebrochen. Nun bleibt abzuwarten, ob die Widerstandszone um 3.450 USD auch überwunden wird. Die Chancen auf einen solchen Ausbruch stehen recht gut, weil nach einer Phase der Beruhigung meist eine neue dynamische Bewegung folgt. Diese könnte nun trotz der Indikatoren, die sich im überkauften Bereich befinden, bevorstehen.

Öl – sucht weiter nach einem neuen Trend

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Mit einer kleinen Bodenbildung konnte Öl den jüngsten Abwärtstrend abfangen. Mehr als ein Strohfeuer wurde aus der neuen Anstiegsbewegung aber nicht. Vielmehr gab die Notierung wieder leicht nach und sucht nun nach einer neuen Richtung. Die im neutralen Bereich notierenden Indikatoren helfen dabei nicht weiter. Auch von der weltpolitischen Lage gibt es keine Nachrichten, die Öl derzeit in die eine oder andere Richtung bewegen dürften. Somit bleibt abzuwarten, wann der nächste Impuls ansteht.

Bitcoin/USD – kommt unter Druck

Wie bei jedem gehandelten Instrument bewegt sich auch der Bitcoin nach den Gesetzen des Marktes. Jede Anstiegsbewegung wird früher oder später korrigiert. Zuletzt konnte die Kryptowährung gegenüber dem USD kräftig zulegen und zog von rund 75.000 USD auf über 120.000 USD an. Es ist also kein Wunder, dass nach einem erreichten neuen Rekordhoch der Bitcoin nun eine Verschnaufpause einlegt. Wie in der Vergangenheit gesehen, kann dies auch mehrere Monate anhalten und eine ganze Menge Performance kosten. Aktuell ist der Bitcoin aber an die Unterstützungszone gefallen, die zunächst einen Halt bieten könnte.

Quelle Charts: ProRealTime.com

