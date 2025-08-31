Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 35/25
In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.
Insiderkäufe vom 25.08.25 bis 31.08.25
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|6
|1,77 Mio.€
|17,00 Tsd. Stk.
|1
|1,39 Mio.€
|16,60 Tsd. Stk.
|2
|1,04 Mio.$
|160,00 Tsd. Stk.
|4
|981,00 Tsd.€
|1,80 Tsd. Stk.
|3
|374,39 Tsd.€
|100,00 Tsd. Stk.
|1
|295,91 Tsd.€
|49,98 Tsd. Stk.
|1
|274,56 Tsd.$
|7,52 Tsd. Stk.
|1
|174,49 Tsd.€
|750 Stk.
|1
|133,94 Tsd.€
|10,85 Tsd. Stk.
|1
|107,41 Tsd.$
|11,33 Tsd. Stk.
|1
|104,39 Tsd.€
|1,10 Tsd. Stk.
|1
|100,52 Tsd.€
|888 Stk.
|1
|38,96 Tsd.$
|2,53 Tsd. Stk.
|2
|38,80 Tsd.€
|2,00 Tsd. Stk.
|3
|27,99 Tsd.$
|10,76 Tsd. Stk.
|1
|15,34 Tsd.€
|1,30 Tsd. Stk.
|2
|10,69 Tsd.
|3,05 Tsd. Stk.
|1
|9,97 Tsd.€
|489 Stk.
|1
|4,70 Tsd.$
|2,50 Tsd. Stk.
|1
|4,55 Tsd.$
|5,00 Tsd. Stk.
|1
|4,16 Tsd.€
|247 Stk.
Insiderverkäufe vom 25.08.25 bis 31.08.25
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|1
|17,55 Mio.$
|69,84 Tsd. Stk.
|2
|11,53 Mio.$
|195,03 Tsd. Stk.
|1
|6,73 Mio.$
|30,81 Tsd. Stk.
|1
|5,02 Mio.$
|25,64 Tsd. Stk.
|1
|2,88 Mio.$
|243,48 Tsd. Stk.
|1
|2,29 Mio.$
|400,04 Tsd. Stk.
|2
|1,60 Mio.$
|40,70 Tsd. Stk.
|1
|612,25 Tsd.$
|5,18 Tsd. Stk.
|2
|529,19 Tsd.$
|7,67 Tsd. Stk.
|1
|520,41 Tsd.$
|4,75 Tsd. Stk.
|1
|501,40 Tsd.$
|42,60 Tsd. Stk.
|1
|501,40 Tsd.$
|42,60 Tsd. Stk.
|1
|501,40 Tsd.$
|42,60 Tsd. Stk.
|1
|473,06 Tsd.$
|7,00 Tsd. Stk.
|2
|404,47 Tsd.$
|15,85 Tsd. Stk.
|1
|391,38 Tsd.$
|3,28 Tsd. Stk.
|1
|390,39 Tsd.$
|517 Stk.
|7
|380,57 Tsd.$
|3,04 Tsd. Stk.
|1
|347,68 Tsd.$
|8,00 Tsd. Stk.
|1
|302,42 Tsd.$
|27,32 Tsd. Stk.
|1
|193,10 Tsd.$
|10,81 Tsd. Stk.
|1
|156,50 Tsd.$
|25,00 Tsd. Stk.
|2
|150,37 Tsd.$
|15,22 Tsd. Stk.
|1
|114,49 Tsd.$
|2,57 Tsd. Stk.
|1
|83,35 Tsd.$
|7,67 Tsd. Stk.
|2
|80,83 Tsd.$
|2,50 Tsd. Stk.
|1
|69,63 Tsd.$
|1,02 Tsd. Stk.
|1
|60,23 Tsd.$
|6,34 Tsd. Stk.
|1
|60,00 Tsd.$
|750 Stk.
|1
|25,70 Tsd.$
|1,60 Tsd. Stk.
|1
|20,79 Tsd.$
|2,01 Tsd. Stk.
|1
|18,69 Tsd.$
|600 Stk.
T-Mobile US
Wochenperformance: -4,15 %
Wochenperformance: -4,15 %
Platz 1
Tutor Perini
Wochenperformance: +1,00 %
Wochenperformance: +1,00 %
Platz 2
Reddit (A)
Wochenperformance: +4,68 %
Wochenperformance: +4,68 %
Platz 3
Cloudflare Registered (A)
Wochenperformance: +9,44 %
Wochenperformance: +9,44 %
Platz 4
SkyWater Technology
Wochenperformance: +9,02 %
Wochenperformance: +9,02 %
Platz 5
UWM Holdings Registered (A)
Wochenperformance: +5,17 %
Wochenperformance: +5,17 %
Platz 6
innoscripta
Wochenperformance: +15,86 %
Wochenperformance: +15,86 %
Platz 7
Unity Software
Wochenperformance: +7,20 %
Wochenperformance: +7,20 %
Platz 8
CTS Eventim
Wochenperformance: -3,91 %
Wochenperformance: -3,91 %
Platz 9
TriplePoint Venture Growth BDC
Wochenperformance: +5,29 %
Wochenperformance: +5,29 %
Platz 10
Münchener Rück
Wochenperformance: -3,00 %
Wochenperformance: -3,00 %
Platz 11
Willdan Group
Wochenperformance: +7,07 %
Wochenperformance: +7,07 %
Platz 12
LendingTree
Wochenperformance: +5,53 %
Wochenperformance: +5,53 %
Platz 13
PennyMac Financial Services
Wochenperformance: +0,80 %
Wochenperformance: +0,80 %
Platz 14
Liberty Global Registered (A)
Wochenperformance: +1,74 %
Wochenperformance: +1,74 %
Platz 15
Liberty Global Registered (C)
Wochenperformance: +0,66 %
Wochenperformance: +0,66 %
Platz 16
Liberty Global Registered (B)
Wochenperformance: -2,63 %
Wochenperformance: -2,63 %
Platz 17
Kratos Defense & Security Solutions
Wochenperformance: +6,29 %
Wochenperformance: +6,29 %
Platz 18
Magnite
Wochenperformance: +12,81 %
Wochenperformance: +12,81 %
Platz 19
Lumentum Holdings
Wochenperformance: +13,50 %
Wochenperformance: +13,50 %
Platz 20
Meta Platforms (A)
Wochenperformance: +0,63 %
Wochenperformance: +0,63 %
Platz 21
Itron
Wochenperformance: -3,67 %
Wochenperformance: -3,67 %
Platz 22
Meta Wolf
Wochenperformance: +15,84 %
Wochenperformance: +15,84 %
Platz 23
Intapp
Wochenperformance: +7,70 %
Wochenperformance: +7,70 %
Platz 24
LegalZoom.com
Wochenperformance: -2,53 %
Wochenperformance: -2,53 %
Platz 25
Evotec
Wochenperformance: -2,46 %
Wochenperformance: -2,46 %
Platz 26
ASA Gold and Precious Metals Limited
Wochenperformance: +3,83 %
Wochenperformance: +3,83 %
Platz 27
Spok Holdings
Wochenperformance: -3,01 %
Wochenperformance: -3,01 %
Platz 28
SAP
Wochenperformance: +0,47 %
Wochenperformance: +0,47 %
Platz 29
Telos
Wochenperformance: +0,82 %
Wochenperformance: +0,82 %
Platz 30
Serve Robotics
Wochenperformance: +20,22 %
Wochenperformance: +20,22 %
Platz 31
Douglas
Wochenperformance: +0,33 %
Wochenperformance: +0,33 %
Platz 32
Hims & Hers Health Registered (A)
Wochenperformance: -1,23 %
Wochenperformance: -1,23 %
Platz 33
Gabelli Healthcare & Wellness RX Trust
Wochenperformance: +0,53 %
Wochenperformance: +0,53 %
Platz 34
CEWE Stiftung
Wochenperformance: +1,91 %
Wochenperformance: +1,91 %
Platz 35
Scout24
Wochenperformance: -3,06 %
Wochenperformance: -3,06 %
Platz 36
Hagerty Registered (A)
Wochenperformance: +6,91 %
Wochenperformance: +6,91 %
Platz 37
Yelp
Wochenperformance: -2,16 %
Wochenperformance: -2,16 %
Platz 38
Upstart Holdings
Wochenperformance: +15,67 %
Wochenperformance: +15,67 %
Platz 39
Amneal Pharmaceuticals Registered (A)
Wochenperformance: -0,61 %
Wochenperformance: -0,61 %
Platz 40
Block (A)
Wochenperformance: +7,72 %
Wochenperformance: +7,72 %
Platz 41
Bank Of The James Financial Group
Wochenperformance: +3,74 %
Wochenperformance: +3,74 %
Platz 42
Blue Cap
Wochenperformance: +6,81 %
Wochenperformance: +6,81 %
Platz 43
Orchestra BioMed Holdings
Wochenperformance: +7,06 %
Wochenperformance: +7,06 %
Platz 44
UMH Properties
Wochenperformance: -2,19 %
Wochenperformance: -2,19 %
Platz 45
Newpark Resources
Wochenperformance: 0,00 %
Wochenperformance: 0,00 %
Platz 46
Peoples Bancorp of North Carolina
Wochenperformance: +0,54 %
Wochenperformance: +0,54 %
Platz 47
K+S
Wochenperformance: -1,68 %
Wochenperformance: -1,68 %
Platz 48
Ferguson Enterprises
Wochenperformance: +0,51 %
Wochenperformance: +0,51 %
Platz 49
PUMA
Wochenperformance: +15,00 %
Wochenperformance: +15,00 %
Platz 50
Outbrain
Wochenperformance: -7,83 %
Wochenperformance: -7,83 %
Platz 51
RenovoRx
Wochenperformance: +2,13 %
Wochenperformance: +2,13 %
Platz 52
Villeroy & Boch
Wochenperformance: -0,59 %
Wochenperformance: -0,59 %
Platz 53
