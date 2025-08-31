    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsT-Mobile US AktievorwärtsNachrichten zu T-Mobile US
    Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 35/25

    In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.

    Foto: Walter Cicchetti - stock.adobe.com

    Insiderkäufe vom 25.08.25 bis 31.08.25

    Unternehmen Anzahl Volumen Stücke
    innoscripta SE
    		6 1,77 Mio. 17,00 Tsd. Stk.
    CTS Eventim AG & Co. KGaA
    		1 1,39 Mio. 16,60 Tsd. Stk.
    TriplePoint Venture Growth BDC
    		2 1,04 Mio.$ 160,00 Tsd. Stk.
    Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
    		4 981,00 Tsd. 1,80 Tsd. Stk.
    Meta Wolf AG
    		3 374,39 Tsd. 100,00 Tsd. Stk.
    Evotec SE
    		1 295,91 Tsd. 49,98 Tsd. Stk.
    ASA Gold and Precious Metals Limited
    		1 274,56 Tsd.$ 7,52 Tsd. Stk.
    SAP SE
    		1 174,49 Tsd. 750 Stk.
    Douglas AG
    		1 133,94 Tsd. 10,85 Tsd. Stk.
    Gabelli Healthcare & Wellness RX Trust
    		1 107,41 Tsd.$ 11,33 Tsd. Stk.
    CEWE Stiftung & Co. KGaA
    		1 104,39 Tsd. 1,10 Tsd. Stk.
    Scout24 SE
    		1 100,52 Tsd. 888 Stk.
    Bank Of The James Financial Group
    		1 38,96 Tsd.$ 2,53 Tsd. Stk.
    Blue Cap AG
    		2 38,80 Tsd. 2,00 Tsd. Stk.
    Orchestra BioMed Holdings
    		3 27,99 Tsd.$ 10,76 Tsd. Stk.
    K+S Aktiengesellschaft
    		1 15,34 Tsd. 1,30 Tsd. Stk.
    Ferguson Enterprises
    		2 10,69 Tsd. 3,05 Tsd. Stk.
    PUMA SE
    		1 9,97 Tsd. 489 Stk.
    Outbrain
    		1 4,70 Tsd.$ 2,50 Tsd. Stk.
    RenovoRx
    		1 4,55 Tsd.$ 5,00 Tsd. Stk.
    Villeroy & Boch Aktiengesellschaft
    		1 4,16 Tsd. 247 Stk.

    Insiderverkäufe vom 25.08.25 bis 31.08.25

    Unternehmen Anzahl Volumen Stücke
    T-Mobile US
    		1 17,55 Mio.$ 69,84 Tsd. Stk.
    Tutor Perini
    		2 11,53 Mio.$ 195,03 Tsd. Stk.
    Reddit (A)
    		1 6,73 Mio.$ 30,81 Tsd. Stk.
    Cloudflare Registered (A)
    		1 5,02 Mio.$ 25,64 Tsd. Stk.
    SkyWater Technology
    		1 2,88 Mio.$ 243,48 Tsd. Stk.
    UWM Holdings Registered (A)
    		1 2,29 Mio.$ 400,04 Tsd. Stk.
    Unity Software
    		2 1,60 Mio.$ 40,70 Tsd. Stk.
    Willdan Group
    		1 612,25 Tsd.$ 5,18 Tsd. Stk.
    LendingTree
    		2 529,19 Tsd.$ 7,67 Tsd. Stk.
    PennyMac Financial Services
    		1 520,41 Tsd.$ 4,75 Tsd. Stk.
    Liberty Global Registered (C)
    		1 501,40 Tsd.$ 42,60 Tsd. Stk.
    Liberty Global Registered (B)
    		1 501,40 Tsd.$ 42,60 Tsd. Stk.
    Liberty Global Registered (A)
    		1 501,40 Tsd.$ 42,60 Tsd. Stk.
    Kratos Defense & Security Solutions
    		1 473,06 Tsd.$ 7,00 Tsd. Stk.
    Magnite
    		2 404,47 Tsd.$ 15,85 Tsd. Stk.
    Lumentum Holdings
    		1 391,38 Tsd.$ 3,28 Tsd. Stk.
    Meta Platforms (A)
    		1 390,39 Tsd.$ 517 Stk.
    Itron
    		7 380,57 Tsd.$ 3,04 Tsd. Stk.
    Intapp
    		1 347,68 Tsd.$ 8,00 Tsd. Stk.
    LegalZoom.com
    		1 302,42 Tsd.$ 27,32 Tsd. Stk.
    Spok Holdings
    		1 193,10 Tsd.$ 10,81 Tsd. Stk.
    Telos
    		1 156,50 Tsd.$ 25,00 Tsd. Stk.
    Serve Robotics
    		2 150,37 Tsd.$ 15,22 Tsd. Stk.
    Hims & Hers Health Registered (A)
    		1 114,49 Tsd.$ 2,57 Tsd. Stk.
    Hagerty Registered (A)
    		1 83,35 Tsd.$ 7,67 Tsd. Stk.
    Yelp
    		2 80,83 Tsd.$ 2,50 Tsd. Stk.
    Upstart Holdings
    		1 69,63 Tsd.$ 1,02 Tsd. Stk.
    Amneal Pharmaceuticals Registered (A)
    		1 60,23 Tsd.$ 6,34 Tsd. Stk.
    Block (A)
    		1 60,00 Tsd.$ 750 Stk.
    UMH Properties
    		1 25,70 Tsd.$ 1,60 Tsd. Stk.
    Newpark Resources
    		1 20,79 Tsd.$ 2,01 Tsd. Stk.
    Peoples Bancorp of North Carolina
    		1 18,69 Tsd.$ 600 Stk.



