Gateway Real Estate AG: Wertkorrekturen drücken 2024-Zahlen
Die Gateway Real Estate AG steht vor einer finanziellen Neuausrichtung, nachdem erhebliche Wertkorrekturen das Geschäftsergebnis drastisch beeinflusst haben.
Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
- Gateway Real Estate AG hat Wertkorrekturen auf das Immobilienvermögen vorgenommen, die das vorläufige EBIT adjusted um rund 99 Mio. € und das EBT um rund 133 Mio. € beeinflussen.
- Die Abweichungen resultieren aus einer Neueinschätzung und Neubewertung des Immobilienvermögens.
- Für das Geschäftsjahr 2024 wird nun ein EBIT adjusted von -80 Mio. € bis -65 Mio. € und ein EBT von -140 Mio. € bis -125 Mio. € erwartet, im Gegensatz zur vorherigen Prognose von 20 Mio. € bis 30 Mio. € (EBIT) und 2,5 Mio. € bis 7,5 Mio. € (EBT).
- Das EBIT adjusted umfasst das Betriebsergebnis sowie das Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Finanzanlagen.
- Die Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2024 ist für das dritte Quartal 2025 geplant.
- Die Gesellschaft wird den genauen Veröffentlichungstermin des Konzernabschlusses entsprechend den rechtlichen Anforderungen bekanntgeben.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Gateway Real Estate ist am 30.09.2025.
