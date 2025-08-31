    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGateway Real Estate AktievorwärtsNachrichten zu Gateway Real Estate
    Gateway Real Estate AG: Wertkorrekturen drücken 2024-Zahlen

    Die Gateway Real Estate AG steht vor einer finanziellen Neuausrichtung, nachdem erhebliche Wertkorrekturen das Geschäftsergebnis drastisch beeinflusst haben.

    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
    • Gateway Real Estate AG hat Wertkorrekturen auf das Immobilienvermögen vorgenommen, die das vorläufige EBIT adjusted um rund 99 Mio. € und das EBT um rund 133 Mio. € beeinflussen.
    • Die Abweichungen resultieren aus einer Neueinschätzung und Neubewertung des Immobilienvermögens.
    • Für das Geschäftsjahr 2024 wird nun ein EBIT adjusted von -80 Mio. € bis -65 Mio. € und ein EBT von -140 Mio. € bis -125 Mio. € erwartet, im Gegensatz zur vorherigen Prognose von 20 Mio. € bis 30 Mio. € (EBIT) und 2,5 Mio. € bis 7,5 Mio. € (EBT).
    • Das EBIT adjusted umfasst das Betriebsergebnis sowie das Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Finanzanlagen.
    • Die Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2024 ist für das dritte Quartal 2025 geplant.
    • Die Gesellschaft wird den genauen Veröffentlichungstermin des Konzernabschlusses entsprechend den rechtlichen Anforderungen bekanntgeben.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Gateway Real Estate ist am 30.09.2025.


