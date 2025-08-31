Top-Artikel der Kalenderwoche 35/25 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community
Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.
China kauft mehr russisches Gas – Milliardenpipeline bleibt auf Eis
Chinas Gasimporte aus Russland steigen, während der Bau der zweiten Pipeline ins Stocken geraten ist. Gazprom könnte 1,5 Milliarden US-Dollar im Jahr verdienen.
Saabs neue Rakete macht Jagd auf Drohnenschwärme
Erstmals bringt ein Rüstungskonzern eine spezielle Anti-Drohnen-Rakete auf den Markt. Saab liefert 2026 den Gamechanger.
DroneShield stürzt ab: Was ist da los?
Die Aktie von DroneShield handelt am Mittwoch mit hohen Verlusten. Der in der Nacht vorgelegte Halbjahresbericht wird den hohen Erwartungen nicht gerecht.
Nvidia: Rein oder raus aus der Aktie vor den Zahlen?
Nvidia bleibt Herzstück des KI-Booms: Hohe Nachfrage im Data-Center-Bereich, wieder freie Exporte nach China und steigende Analystenziele sorgen für Spannung vor dem Quartalsbericht.
Polens Wirtschaft boomt – So zündet dein Depot
Der polnische Aktienmarkt ist gefragt wie eh und je. Die Wirtschaft floriert, der Kapitalmarkt boomt. Und das hat seine Gründe.
Teslas Mega-Prämie könnte zum Bumerang werden
Tesla hat seinem Elon Musk Aktien im Wert von 29 Milliarden US-Dollar zugesprochen. Doch Experten warnen: Solche Mega-Prämien könnten mehr schaden als nützen.
Der Walkman für die Generation Alpha: Durststrecke für die Tonies-Aktie beendet?
Die Tonies SE bietet Unterhaltungselektronik für die Kleinsten an. An der Börse ist der Erfolg der Musikboxen bislang noch nicht angekommen. Die starke internationale Expansion soll das nun ändern.
Analysten sind begeistert von Intel-Investment der US-Regierung!
Analysten deuten den Einstieg der US-Regierung bei Intel als Wendepunkt, der Risiken mindert und Intels Zukunft im Chiprennen neu definiert.
Trumps Cannabis-Kurswechsel: Tilray-Aktie im Kursrausch
Die Cannabis-Branche in den USA steht vor einem möglichen Richtungswechsel – und Tilray könnte der große Profiteur sein. Das Analysehaus Jefferies hebt sein Kursziel an, und versetzt Anleger damit in einen Kaufrausch.
Steht die Nvidia-Aktie unmittelbar vor einer neuen Rallye?
Stifel zeigt sich vor den Quartalszahlen bullish für Nvidia und sieht dank starker KI-Nachfrage weiteres Kurspotenzial für die Aktie.