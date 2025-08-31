Top-Artikel der Kalenderwoche 35/25 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Chinas Gasimporte aus Russland steigen, während der Bau der zweiten Pipeline ins Stocken geraten ist. Gazprom könnte 1,5 Milliarden US-Dollar im Jahr verdienen.

Erstmals bringt ein Rüstungskonzern eine spezielle Anti-Drohnen-Rakete auf den Markt. Saab liefert 2026 den Gamechanger.

Die Aktie von DroneShield handelt am Mittwoch mit hohen Verlusten. Der in der Nacht vorgelegte Halbjahresbericht wird den hohen Erwartungen nicht gerecht.

Nvidia bleibt Herzstück des KI-Booms: Hohe Nachfrage im Data-Center-Bereich, wieder freie Exporte nach China und steigende Analystenziele sorgen für Spannung vor dem Quartalsbericht.

Der polnische Aktienmarkt ist gefragt wie eh und je. Die Wirtschaft floriert, der Kapitalmarkt boomt. Und das hat seine Gründe.

Tesla hat seinem Elon Musk Aktien im Wert von 29 Milliarden US-Dollar zugesprochen. Doch Experten warnen: Solche Mega-Prämien könnten mehr schaden als nützen.

Die Tonies SE bietet Unterhaltungselektronik für die Kleinsten an. An der Börse ist der Erfolg der Musikboxen bislang noch nicht angekommen. Die starke internationale Expansion soll das nun ändern.

Analysten deuten den Einstieg der US-Regierung bei Intel als Wendepunkt, der Risiken mindert und Intels Zukunft im Chiprennen neu definiert.

Die Cannabis-Branche in den USA steht vor einem möglichen Richtungswechsel – und Tilray könnte der große Profiteur sein. Das Analysehaus Jefferies hebt sein Kursziel an, und versetzt Anleger damit in einen Kaufrausch.

Stifel zeigt sich vor den Quartalszahlen bullish für Nvidia und sieht dank starker KI-Nachfrage weiteres Kurspotenzial für die Aktie.