Rund 30.000 Haushalte im Gebiet Odessa ohne Strom

ODESSA (dpa-AFX) - Nach einem russischen Drohnenangriff sind in der Region Odessa in der Stadt Tschornomorsk laut Behörden mehr als 29.000 Haushalte ohne Strom. Durch die massive Drohnenattacke des Feindes sei die Energieinfrastruktur der Region beschädigt worden, teilte Gebietsgouverneur Oleh Kiper bei Telegram mit. Schäden gebe es auch an Privathäusern und Verwaltungsgebäuden. Stellenweise seien Feuer ausgebrochen. Ein Mensch sei verletzt worden, sagte Kiper. Die Instandsetzungsarbeiten seien bereits angelaufen.

Insgesamt verzeichnete die Ukraine weniger russische Angriffe als in den vergangenen Tagen. Nach Angaben der Flugabwehr griff Russland mit 142 Drohnen an, von denen die Luftstreitkräfte 126 abgeschossen oder auf andere Weise unschädlich gemacht hätten. Die Ukraine wehrt sich seit dreieinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg./mau/DP/he



