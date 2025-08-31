Nvidia – Analysten weiter bullish
„Das Playbook bleibt bei NVDA dasselbe – ein solides ‘Beat and Raise’ mit mehreren Stellhebeln, die weiteren Aufwärtsspielraum bieten, vor dem Hintergrund eines mehrjährigen Wachstumspfads bei den Ausgaben für KI-Infrastruktur. Aus unserer Sicht wird NVDA weiterhin den Großteil der zusätzlichen Ausgaben auf sich vereinen (so wie in den vergangenen rund drei Jahren)“
Der Cantor-Fitzgerald-Analyst C.J. Muse merkte an, dass Buy-side-Investoren etwas mehr erwarteten als die Umsatzprognose von 54 Milliarden US-Dollar, die Nvidia für das Oktoberquartal abgegeben hat, obwohl diese Zahl über der Konsensschätzung lag. Seiner Ansicht nach lag die „Bogey“ (inoffizielle Messlatte) eher im Bereich von 55 Milliarden US-Dollar.
Muse zeigte sich jedoch unbesorgt und blickte stattdessen positiv auf den Ausblick des Unternehmens. Die China-Story des Unternehmens sei „vollständig ausgepreist – „completely de-risked“, schrieb er, da der Markt in der Prognose für das laufende Quartal überhaupt nicht berücksichtigt werde. Das bedeutet: Sobald das Unternehmen in China mit dem Verkauf beginnen kann, gibt es im zweiten Halbjahr dieses Kalenderjahres und darüber hinaus Aufwärtspotenzial.
Wie JPMorgan haben auch die Citi-Analysten ihr Nvidia-Kursziel angehoben, und zwar auf 210 US-Dollar nach zuvor 190 US-Dollar.
Das von Atif Malik angeführte Analystenteam fügte ein Diagramm bei, das das Wachstum von Nvidias Rechenzentrumsumsätzen zeigt, während sie ihre Schätzungen für den GB300 leicht anpassten, die Hopper-Schätzungen jedoch senkten. Das Kursziel von 210 US-Dollar basiert auf der Annahme eines KGV von 30 auf rund 7 US-Dollar Gewinn je Aktie im Kalenderjahr 2026, was nach ihrer Aussage in etwa dem 3- bis 5-Jahres-Durchschnitt entspricht.
Die Analysten reiten also offensichtlich die „Momentum-Welle“ bei Nvidia. Es bleibt spannend, ob sich dieser Trade halten lässt. Gewinnmitnahmen in der Aktie würden uns kurzfristig weiter nicht überraschen.