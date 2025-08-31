Kein 70-Millionen-Transfer von Beier





So ist es, katjuscha, viele Fussballfans sehen nur die Investoren-Firmen-Clubs die international spielen und wo es gutgegangen ist.

Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs, da gibt es Dramen die viele gar nicht kennen.

Der FC Portsmouth spielt 2008/09 in der Premier League, war amtierender Pokalsieger und wird am Ende der Saison 14.

Der Verein wird im Sommer 2009 an einen arabischen Geschäftsmann verkauft, der allerdings später wegen finanzieller Probleme 90% an saudische Unternehmer weiter verkauft.

Die wiederum verlieren das Interesse und so landet der Club in kurzer Zeit bei einem chinesischen Geschäftsman. Da drehste schonmal durch als Fan, was für eine Unruhe im Club.

Im Winter 2010 stellt dann der FC Portsmouth als erster Verein in der Geschichte der Premier League einen Insolvenzantrag! Mitten in der Saison!

Am Ende der Story sind die stolzen „Pompeys“ im Sommer 2013 in der 4. Liga angekommen! Man stelle sich das mal bei einem großen anderen Ruhrpott-Club vor! Die Fans würden hohl drehen.

Noch krasser die Geschichte vom FC Wimbledon, bis kurz vor den 2000-er noch in der höchsten Klasse gespielt. Dann kamen finanzielle Probleme und das Hamsterrad begann sich zu drehen. Und man kam aus dem Rad nicht mehr raus und so wurde das Stadion Gelände in London verkauft, da stehen heute Häuser drauf! Und der Club wurde einfach 60 Meilen nach Norden umgesiedelt!!!! Da wird dir quasi im wahrsten Sinne des Wortes der Boden unter den Füßen weggezogen.

Ein Hoch auf 50 + 1 kann ich da nur sagen und Mitgliederversammlungen sind was tolles wenn du dort die Richtung deines Vereins mitbestimmen kannst!

Die Story vom FC Wimbledon habe ich letzten Dienstag oder Mittwoch im Manchester United Thread angerissen und es gibt, dank der Fans, ein kleines Happy-End in London.

https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1176299-1/manchester-united-plc-langfristiger-buy-finger-weg#neuster_beitrag

