BVB-Sportdirektor
Kein 70-Millionen-Transfer von Beier
- Maximilian Beier bleibt bei Borussia Dortmund.
- Kein Angebot für 70 Millionen Euro erhalten.
- Trainer Kovac sieht Beier als wichtigen Spieler.
DORTMUND (dpa-AFX) - Ein Transfer von Nationalstürmer Maximilian Beier von Borussia Dortmund in die englische Premier League ist laut BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl kein Thema. "Nein, es gab nie ein Angebot in dieser Größenordnung", sagte Kehl bei DAZN zu Spekulationen um einen Wechsel von Beier zum FC Brentford für eine Ablöse von rund 70 Millionen Euro. In Gesprächen mit dem 22 Jahre alten Offensivspieler habe dieser signalisiert, dass er beim BVB bleiben wolle, fügte Kehl hinzu.
"Es waren sehr viel Gerüchte, der Fußball ist ja im Moment ein bisschen verrückt", sagte der Dortmunder Sportdirektor mit Blick auf die letzten Tage vor dem Ende der Sommer-Transferphase. Auch BVB-Trainer Niko Kovac hatte zuletzt betont, Beier nicht ziehen lassen zu wollen. "Maxi ist ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft und ein großes deutsches Talent", sagte Kovac.
Beier, dessen Marktwert auf rund 25 Millionen Euro taxiert wird, war erst vor einem Jahr aus Hoffenheim gekommen. Im Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin stand er in der Startelf der Dortmunder./hc/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 3,655 auf Tradegate (29. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -1,22 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,28 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 403,50 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6500 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +36,80 %/+36,80 % bedeutet.
So ist es, katjuscha, viele Fussballfans sehen nur die Investoren-Firmen-Clubs die international spielen und wo es gutgegangen ist.
Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs, da gibt es Dramen die viele gar nicht kennen.
Der FC Portsmouth spielt 2008/09 in der Premier League, war amtierender Pokalsieger und wird am Ende der Saison 14.
Der Verein wird im Sommer 2009 an einen arabischen Geschäftsmann verkauft, der allerdings später wegen finanzieller Probleme 90% an saudische Unternehmer weiter verkauft.
Die wiederum verlieren das Interesse und so landet der Club in kurzer Zeit bei einem chinesischen Geschäftsman. Da drehste schonmal durch als Fan, was für eine Unruhe im Club.
Im Winter 2010 stellt dann der FC Portsmouth als erster Verein in der Geschichte der Premier League einen Insolvenzantrag! Mitten in der Saison!
Am Ende der Story sind die stolzen „Pompeys“ im Sommer 2013 in der 4. Liga angekommen! Man stelle sich das mal bei einem großen anderen Ruhrpott-Club vor! Die Fans würden hohl drehen.
Noch krasser die Geschichte vom FC Wimbledon, bis kurz vor den 2000-er noch in der höchsten Klasse gespielt. Dann kamen finanzielle Probleme und das Hamsterrad begann sich zu drehen. Und man kam aus dem Rad nicht mehr raus und so wurde das Stadion Gelände in London verkauft, da stehen heute Häuser drauf! Und der Club wurde einfach 60 Meilen nach Norden umgesiedelt!!!! Da wird dir quasi im wahrsten Sinne des Wortes der Boden unter den Füßen weggezogen.
Ein Hoch auf 50 + 1 kann ich da nur sagen und Mitgliederversammlungen sind was tolles wenn du dort die Richtung deines Vereins mitbestimmen kannst!
Die Story vom FC Wimbledon habe ich letzten Dienstag oder Mittwoch im Manchester United Thread angerissen und es gibt, dank der Fans, ein kleines Happy-End in London.
https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1176299-1/manchester-united-plc-langfristiger-buy-finger-weg#neuster_beitrag
In dieser Saison habe ich die Aktie von ManU auf dem Radar. Ich hoffe nach Platz 15 im letzten Jahr auf bessere Zeiten. Mit den sehr interessanten Neuzugänge könnte das Team eventuell die Reise zurück unter die "BIG Six" antreten.
Na ja, was sind schon winzige 15 Mio. gegenüber 150 Mio die man bei dem US-Investoren-Spielzeug namens Liverpool für einen Alexander Isak bezahlt.
Das mag alles bei einem Managerspiel auf einer Spielekonsole funktionieren im wahren Leben halt nicht. Der Patron der Bayern gab die Order an Eberl bei den Vertragsverhandlungen Gehälter einzusparen. So wurde es der Öffentlichkeit verkauft. Die Wahrheit sieht so aus das es bei gar keinem Spieler gelang. Mache da Eberl keinem Vorwurf. Der Wirtz + Woltemade-Transfer wurden im Vorfeld schon als erledigt betrachtet. Denke eingefleischte Fans waren sich zu 99,9 % sicher. Das Ende ist (aktuell) bekannt. Das meinte ich als ich über Komponenten schrieb die wir gar nicht einschätzen können. Wir sehen u. interpretieren immer nur Ergebnisse die uns mitgeteilt werden wie es dazu gekommen ist kommt oft nicht an die Öffentlichkeit.