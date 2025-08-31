Kakao - Sprunghafter Anstieg, scharfer Abverkauf – Markt bleibt anfällig

Der Kakao-Future an der US-ICE verzeichnete in der vergangenen Woche ein Minus von –1,03 % und schloss bei 7.750 US-Dollar je Tonne. Nach einem dynamischen Wochenauftakt, bei dem die Notierungen am Montag kurzfristig bis auf 8.050 US-Dollar anstiegen, folgte ein scharfer Abverkauf, der den Markt unmittelbar auf ein Wochentief bei 7.582 US-Dollar drückte. Diese Volatilität unterstreicht die Nervosität im Marktumfeld, in dem die hohen Preise zunehmend auf die Nachfrageseite durchschlagen.

Fundamental belasteten jüngst schwächere Schokoladennachfrage und Gewinnwarnungen der großen Verarbeiter, während Lindt & Sprüngli sowie Barry Callebaut sinkende Absatzmengen meldeten. Gleichzeitig bleibt das Bild in Westafrika gemischt: Trockene Bedingungen in der Elfenbeinküste und Qualitätsprobleme beim Mid-Crop stützen die Preise tendenziell, ebenso wie die jüngsten Bestandsdaten der ICE, die einen Rückgang der Lagerbestände auf ein 3,25-Monats-Tief zeigen (2.160.401 Säcke). Auf der Angebotsseite stehen jedoch höhere Produktionsaussichten in Ghana und Nigeria gegenüber, was die Preisspanne begrenzt.

Die COT-Daten zeichnen ein klares Bild: Das Managed Money hat seine Long-Positionen weiter abgebaut und hält mit knapp unter 8.000 Kontrakten so wenige Netto-Longs wie seit November 2022 nicht mehr. Damit fehlt es aktuell an spekulativer Unterstützung für neue Hochs. Saisonale Muster deuten für die kommenden Wochen auf eine Seitwärtsphase hin, mit einer möglichen Aufwärtsbewegung bis Ende September, bevor ab Herbst die saisonale Schwächephase einsetzt.

Fazit

Die jüngste Abwärtsdynamik zeigt, dass der Markt anfällig für Gewinnmitnahmen bleibt. Ohne neue Impulse von der physischen Nachfrage oder wetterbedingte Engpässe dürfte sich der Kakao-Future zunächst seitwärts bewegen, ehe saisonale Faktoren im Herbst für weiter nachgebende Notierungen sprechen. Die extrem reduzierte Long-Positionierung des Managed Money verstärkt das Risiko, dass Erholungen eher zum Abbau bestehender Positionen genutzt werden.