Silber: Neuer Höhenflug – stärkste Rallye seit Jahren

Der Silber-Future konnte seine starke Entwicklung der Vorwoche eindrucksvoll fortsetzen und legte in der abgelaufenen Handelswoche um +3,31 % zu. Am Freitag schloss der Markt bei 40,75 US-Dollar je Unze und erreichte damit den höchsten Stand seit 14 Jahren. Besonders bemerkenswert war der dynamische Anstieg am Freitagnachmittag, als Silber kurzfristig um fast +3,6 % zulegen konnte – ein deutliches Zeichen für die anhaltend hohe Nachfrage.

Getrieben wird der Markt sowohl von makroökonomischen als auch von industriellen Faktoren. Auf der einen Seite setzen Spekulanten klar auf eine geldpolitische Wende der Fed: Mit einer Kerninflation (PCE) von 2,9 % und robusten Konsumausgaben bleiben Zinssenkungen im September das Basisszenario, was zins- und dollargebundene Assets wie Silber klar stützt. Auf der anderen Seite sorgt die starke industrielle Nachfrage, insbesondere durch den Solarboom in China und Indien, für zusätzliche Unterstützung.

Auch die Positionierungsdaten bestätigen den positiven Trend: Das Managed Money hält weiterhin über 46.000 Netto-Long-Kontrakte und unterstreicht damit das bullische Sentiment im Markt. Hinzu kommt die günstige Saisonalität, die traditionell bis Mitte/Ende September steigende Notierungen begünstigt.

Fazit:

Silber zeigt sich fundamental wie technisch in glänzender Verfassung. Mit robustem Long-Interesse, solider Industriestütze und saisonalem Rückenwind spricht vieles dafür, dass die Rallye in den kommenden Wochen weiter anhalten kann. Ein nachhaltiger Ausbruch über die Marke von 41 US-Dollar könnte den Weg für weitere dynamische Gewinne freimachen.