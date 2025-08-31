EUR/USD: Starke Erholung nach Wochentief – Long-Positionen nehmen zu

Der Euro-US-Dollar verzeichnete in der vergangenen Handelswoche zwar ein leichtes Minus von –0,35 %, konnte sich jedoch deutlich von den Tiefständen erholen. Am 27. August fiel das Währungspaar kurzzeitig unter die Marke von 1,16 und markierte mit 1,15745 das Wochentief. Von dort aus setzte eine kontinuierliche Aufwärtsbewegung ein, die den Euro bis über 1,17 führte, ehe die Woche bei 1,16852 beendet wurde. Damit gelang eine klare Stabilisierung nach dem temporären Ausverkauf.

Unterstützt wurde die Erholung nicht nur durch eine allgemeine Schwäche des US-Dollars, der im Zuge der erwarteten Zinssenkung der Fed unter Druck geriet, sondern auch durch die Positionierungsdaten: Das Managed Money hat seine Long-Engagements im Euro erneut ausgebaut und hält nun über 123.000 Kontrakte long. Dies unterstreicht das gestiegene Vertrauen institutioneller Investoren in eine weitere Aufwertung des Euro.

Fazit

Die deutliche Erholung vom Wochentief zeigt, dass der Euro trotz kurzfristiger Schwäche resilient bleibt. Mit zunehmender Long-Positionierung und der Erwartung einer US-Zinssenkung gewinnt das Währungspaar Rückenwind. Die Marktstimmung spricht klar für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.