Öl - Stabilisierung nach Rücksetzer – Saisonalität bleibt stark

Der WTI Crude Oil-Future an der NYMEX legte in der vergangenen Woche um +0,38 % zu und beendete den Handel bei 64,01 US-Dollar pro Barrel. Am Montag gelang es dem Markt zunächst, mit Dynamik über die Marke von 65 US-Dollar zu steigen und bei 65,10 US-Dollar ein Wochenhoch zu markieren. Im weiteren Verlauf kam es jedoch zu einem Abverkauf, der den Future am Mittwoch bis auf 62,95 US-Dollar drückte. Von dort aus setzte eine schnelle Erholung ein, sodass die Woche schließlich leicht im Plus endete.

Die COT-Daten zeichnen hingegen ein eher bärisches Bild: Das Managed Money hat seine Long-Positionen weiter stark reduziert und hält aktuell nur noch etwas über 109.000 Kontrakte. Zum Vergleich: Anfang Juli waren es noch über 230.000 Kontrakte. Diese Entwicklung zeigt, dass spekulative Investoren zuletzt deutlich Vertrauen aus dem Markt genommen haben.

Positiv bleibt jedoch die saisonale Komponente. Historisch sind die Monate bis Mitte Oktober von steigenden Preisen geprägt, da die Raffinerien in den USA auf den Winterbetrieb hinarbeiten und die Nachfrage nach Rohöl saisonal anzieht.

Fazit

Trotz abnehmender spekulativer Unterstützung konnte sich der Crude Oil-Future zuletzt stabilisieren. Kurzfristige Rücksetzer finden Käufer, und die saisonale Stärke spricht weiterhin für höhere Preise bis Mitte Oktober. Ein nachhaltiger Ausbruch über 65 US-Dollar würde den Weg in Richtung 67–68 US-Dollar freimachen.