Lynas: Kapitalerhöhung belastet – zweite Wochenverlustserie in Folge

Die Aktie von Lynas Rare Earths musste in der vergangenen Woche erneut Federn lassen und schloss mit –2,70 % im Minus. Damit verzeichnete der australische Seltene-Erden-Produzent die zweite Verlustwoche in Folge, nachdem zuvor bereits ein deutlicher Rücksetzer erfolgt war. Belastend wirkte vor allem die Ankündigung einer großvolumigen Kapitalerhöhung über 750 Mio. AUD zu einem Abschlag von rund 10 % auf den letzten Schlusskurs. Zwar stieß die Platzierung auf breite Nachfrage, doch die deutliche Verwässerung und die Sorge über eine fehlende direkte staatliche Unterstützung im Gegensatz zum US-Wettbewerber MP Materials drückten auf die Stimmung.

Fundamental bleibt die Ausgangslage gemischt. Einerseits profitiert Lynas von der wachsenden geopolitischen Bedeutung seltener Erden und der strategischen Rolle in westlichen Lieferketten. Andererseits führte das abgelaufene Geschäftsjahr zu einem Gewinneinbruch um über 90 % auf nur noch 8 Mio. AUD – deutlich unter den Erwartungen. Zudem bestehen Unsicherheiten über den geplanten Ausbau einer Schwererden-Anlage in Texas, deren Realisierung aktuell fraglich ist.

Fazit

Nach einer starken Rallye im bisherigen Jahresverlauf (+116 % YTD) befindet sich Lynas Rare Earths in einer Konsolidierungsphase. Die Kapitalerhöhung signalisiert sowohl Expansionsambitionen als auch kurzfristigen Finanzierungsdruck. Für Anleger bleibt der Titel damit ein strategisches Investment im Bereich kritischer Rohstoffe, kurzfristig jedoch anfällig für weitere Korrekturen.