    Carsten Stork

    Kupfer: Stabilisierung nach Julischock, aber aber es könnte schlimmer kommen...

    Rohstoff-Profi Carsten Stork analysiert den aktuellen Kupfermarkt.

    Der Kupfer-Future an der CME legte in der vergangenen Woche um +1,23 % zu und schloss bei 458,50 US-Cent je Pfund. Zwischenzeitlich geriet der Markt am Mittwoch erneut unter Druck und markierte ein Wochentief bei 444,95 US-Cent, fand dort jedoch rasch institutionelles Kaufinteresse, das die Preise wieder nach oben trug. Damit stabilisiert sich Kupfer zunehmend nach dem historischen Einbruch von fast –20 % Ende Juli.

    Die Positionierungsdaten bestätigen diesen Bodenbildungsprozess: Das Managed Money hat seine Long-Positionen leicht ausgebaut und hält aktuell wieder über 26.000 Kontrakte netto long. Dies zeigt, dass spekulatives Kapital nach dem Ausverkauf zurückkehrt und auf eine mittelfristige Erholung setzt.

     

    Saisonal bleibt Kupfer allerdings bis Mitte Oktober eher anfällig. Zwar könnte es kurzfristig zu einer Aufwärtsbewegung gegen Ende September kommen, doch historisch steht diese Phase meist unter Druck. Erst ab dem vierten Quartal setzt traditionell eine starke Rallye ein, die sich auch ins erste Halbjahr des folgenden Jahres hinein fortsetzen kann.

    Fazit

    Kupfer zeigt erste Stabilisierungstendenzen nach dem Ausverkauf im Juli, doch saisonal ist der Markt kurzfristig noch nicht aus dem Gröbsten heraus. Mittel- bis langfristig sprechen die Positionierung und die Nachfrageperspektiven klar für eine Fortsetzung der strukturellen Aufwärtsbewegung – entscheidend wird sein, ob der Markt die 460-US-Cent-Marke nachhaltig behaupten kann.

     


