    Bund-Future: Kaum Bewegung in enger Spanne

    Rohstoff-Profi Carsten Stork analysiert den aktuellen Anleihemarkt.

    Der Bund-Future legte in der vergangenen Woche minimal um +0,15 % zu und schloss bei 129,51 Punkten. Zwischenzeitlich fiel er knapp unter 129, die Marke von 130 konnte jedoch nicht überwunden werden. Insgesamt blieb der Handel in einer engen Range ohne nennenswerte Impulse von Notenbankseite – ein weitgehend richtungsloses, unspektakuläres Wochen-Geschehen.

     

    Fazit

    Die kleine technische Erholung täuscht nicht darüber hinweg, dass der Bund-Future weiter unter Druck steht. Während die US-Märkte von Zinssenkungsfantasien profitieren, lasten im Euroraum hohe Schulden und steigende Ausgaben auf den Anleihemärkten. Mittelfristig spricht vieles für höhere Renditen – und damit für Abwärtsdruck im Bund-Future.

