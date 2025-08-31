    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlbemarle AktievorwärtsNachrichten zu Albemarle

    Albemarle: Lithium-Nachrichten treiben Kurs Richtung Jahreshoch

    Rohstoff-Profi Carsten Stork analysiert Albermale und Lithium

    Die Aktie des Lithium-Produzenten Albemarle legte in der vergangenen Woche um +5,46 % zu und schloss bei 84,85 AUD. Zwischenzeitlich kletterte der Kurs bis auf 87,94 AUD und damit nur wenige Prozentpunkte unter das Jahreshoch von 99,07 AUD, das zu Jahresbeginn markiert wurde. Damit verteidigte Albemarle die kräftigen Gewinne der letzten Wochen, die vor allem durch die Nachricht gestützt wurden, dass China eine Lizenzverlängerung für einen großen Lithium-Produzenten nicht erteilt hat – ein Signal für eine mögliche Angebotsverknappung.

    Der starke Anstieg bei den Lithiumpreisen – von rund 8.400 USD pro Tonne auf zuletzt etwa 11.000 USD – liefert zusätzliche Unterstützung. Analysten bleiben dennoch vorsichtig: Während einzelne Häuser ihre Kursziele nach oben angepasst haben, bleibt die Mehrzahl skeptisch, ob die Rallye nachhaltig ist. Fundamental bleibt Lithium ein strategischer Zukunftsrohstoff, die Marktvolatilität jedoch hoch.

    Fazit

    Albemarle profitiert klar vom jüngsten Rückenwind am Lithium-Markt und zeigt charttechnisch Stärke nahe der Jahreshochs. Ob der Ausbruch über 90 AUD gelingt und das Jahreshoch ins Visier genommen wird, hängt von der weiteren Preisentwicklung im Lithium-Sektor ab – kurzfristig bleibt die Aktie ein direkter Spielball der Angebots- und Nachfrageerwartungen.

