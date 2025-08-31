Bitcoin: Korrektur nach Erholung – spekulative Shorts stark reduziert

Der Bitcoin-Future verzeichnete in der vergangenen Woche deutliche Verluste und schloss mit –7,63 % bei 108.265 US-Dollar. Zwar gelang am Donnerstag noch ein Anstieg bis auf 114.225 US-Dollar, doch der anschließende Abverkauf sorgte für ein klares Wochentief und markierte eine deutliche Korrektur nach den starken Zugewinnen der Vormonate.

Interessant ist jedoch die Entwicklung bei den COT-Daten: Das Managed Money hat seine Netto-Short-Positionen massiv reduziert – von einem Jahreshöchststand von –2.486 Kontrakten Mitte Juli auf nur noch –372 in der vergangenen Woche. Diese deutliche Bereinigung spricht eher für eine Stabilisierung und könnte mittelfristig den Boden für eine Erholung bereiten.

Fazit

Kurzfristig bleibt der Bitcoin-Future nach der scharfen Korrektur anfällig für weitere Rücksetzer. Die deutliche Reduktion der Short-Positionen signalisiert jedoch, dass der Verkaufsdruck nachlässt. Sollte sich die Marke um 108.000 US-Dollar behaupten, könnte dies die Basis für eine neue Aufwärtsbewegung in den kommenden Wochen bilden.