    Park Systems von MarketsandMarkets zum weltweiten Marktführer im AFM-Markt ernannt

    Suwon, Südkorea (ots/PRNewswire) - Laut dem jüngsten Bericht "Atomic Force
    Microscopy Market - Global Forecast to 2030" (Bericht zum Markt für
    Rasterkraftmikroskopie - Globale Prognose bis 2030), der von
    MarketsandMarkets(TM) veröffentlicht wurde, hält Park Systems den höchsten
    globalen Umsatzanteil auf dem Markt für Rasterkraftmikroskopie (AFM). Der
    Bericht geht davon aus, dass der globale AFM-Markt von 513,6 Millionen USD im
    Jahr 2024 bis 2030 auf 762,2 Millionen USD anwachsen wird, mit einer
    durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,1 %.

    Der Bericht bezeichnet Park Systems als "Star Player", da das Unternehmen sowohl
    beim Umsatz als auch bei der Produktpalette führend ist. Die firmeneigene "True
    Non-Contact(TM) Mode"-Technologie ermöglicht eine hochauflösende Bildgebung ohne
    Beschädigung empfindlicher Proben, was sich besonders für Anwendungen in den
    Bereichen Halbleiter, Materialwissenschaften und Biowissenschaften eignet. Seine
    automatisierten AFM-Lösungen eignen sich sowohl für die industrielle
    Qualitätskontrolle als auch für die akademische Forschung, heißt es in dem
    Bericht.

    Die 2024 Company Evaluation Matrix , eine Quadrantenanalyse der wichtigsten
    Branchenakteure in diesem Bericht, hebt die Führungsposition von Park Systems
    hervor. Park Systems befindet sich im oberen rechten Quadranten der "Star
    Players" und ist das einzige Unternehmen, das sowohl beim Umsatz als auch bei
    der Produktpalette führend ist. Die Matrix bewertet die Marktteilnehmer auf der
    Grundlage verschiedener Parameter wie F&E-Bemühungen, Produktangebot,
    Verbraucherwahrnehmungsindex, Partnernetzwerke, geografische Präsenz,
    Jahresumsatz sowie jüngste strategische Aktivitäten - Bereiche, in denen der
    Bericht eine bessere Leistung als die seiner Konkurrenten feststellt.

    Das Unternehmen hat seine technologische Bandbreite durch strategische
    Übernahmen erweitert. Vor allem die Integration von Lyncée Tec SA, einem
    Schweizer Innovator im Bereich der digitalen holografischen Mikroskopie (DHM),
    stärkt die Position von Park Systems als Komplettanbieter von multimodalen
    Messlösungen.

    Dieser Zusammenschluss spiegelt die langfristige Vision von Park Systems wider,
    ein vernetztes Ökosystem für die hybride Analyse auf der Nanoskala aufzubauen,
    in dem AFM-, DHM- und bildgebende spektroskopische Ellipsometrie-Technologien
    (ISE) zusammenarbeiten, um umfassendere Erkenntnisse zu gewinnen.

    MarketsandMarkets erkennt in seiner jüngsten Analyse Park Systems nicht nur als
    den derzeitigen Marktführer im Bereich AFM-Umsätze an, sondern auch als ein
    Unternehmen mit einer breiten Produktpalette sowie anerkannten technologischen
    Stärken bei der Nanomessung. Mit einer starken globalen Präsenz sowie einem
