Park Systems von MarketsandMarkets zum weltweiten Marktführer im AFM-Markt ernannt

Suwon, Südkorea (ots/PRNewswire) - Laut dem jüngsten Bericht "Atomic Force

Microscopy Market - Global Forecast to 2030" (Bericht zum Markt für

Rasterkraftmikroskopie - Globale Prognose bis 2030), der von

MarketsandMarkets(TM) veröffentlicht wurde, hält Park Systems den höchsten

globalen Umsatzanteil auf dem Markt für Rasterkraftmikroskopie (AFM). Der

Bericht geht davon aus, dass der globale AFM-Markt von 513,6 Millionen USD im

Jahr 2024 bis 2030 auf 762,2 Millionen USD anwachsen wird, mit einer

durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,1 %.



Der Bericht bezeichnet Park Systems als "Star Player", da das Unternehmen sowohl

beim Umsatz als auch bei der Produktpalette führend ist. Die firmeneigene "True

Non-Contact(TM) Mode"-Technologie ermöglicht eine hochauflösende Bildgebung ohne

Beschädigung empfindlicher Proben, was sich besonders für Anwendungen in den

Bereichen Halbleiter, Materialwissenschaften und Biowissenschaften eignet. Seine

automatisierten AFM-Lösungen eignen sich sowohl für die industrielle

Qualitätskontrolle als auch für die akademische Forschung, heißt es in dem

Bericht.







Branchenakteure in diesem Bericht, hebt die Führungsposition von Park Systems

hervor. Park Systems befindet sich im oberen rechten Quadranten der "Star

Players" und ist das einzige Unternehmen, das sowohl beim Umsatz als auch bei

der Produktpalette führend ist. Die Matrix bewertet die Marktteilnehmer auf der

Grundlage verschiedener Parameter wie F&E-Bemühungen, Produktangebot,

Verbraucherwahrnehmungsindex, Partnernetzwerke, geografische Präsenz,

Jahresumsatz sowie jüngste strategische Aktivitäten - Bereiche, in denen der

Bericht eine bessere Leistung als die seiner Konkurrenten feststellt.



Das Unternehmen hat seine technologische Bandbreite durch strategische

Übernahmen erweitert. Vor allem die Integration von Lyncée Tec SA, einem

Schweizer Innovator im Bereich der digitalen holografischen Mikroskopie (DHM),

stärkt die Position von Park Systems als Komplettanbieter von multimodalen

Messlösungen.



Dieser Zusammenschluss spiegelt die langfristige Vision von Park Systems wider,

ein vernetztes Ökosystem für die hybride Analyse auf der Nanoskala aufzubauen,

in dem AFM-, DHM- und bildgebende spektroskopische Ellipsometrie-Technologien

(ISE) zusammenarbeiten, um umfassendere Erkenntnisse zu gewinnen.



MarketsandMarkets erkennt in seiner jüngsten Analyse Park Systems nicht nur als

den derzeitigen Marktführer im Bereich AFM-Umsätze an, sondern auch als ein

Unternehmen mit einer breiten Produktpalette sowie anerkannten technologischen

Die 2024 Company Evaluation Matrix , eine Quadrantenanalyse der wichtigsten





