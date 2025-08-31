Park Systems von MarketsandMarkets zum weltweiten Marktführer im AFM-Markt ernannt
Suwon, Südkorea (ots/PRNewswire) - Laut dem jüngsten Bericht "Atomic Force
Microscopy Market - Global Forecast to 2030" (Bericht zum Markt für
Rasterkraftmikroskopie - Globale Prognose bis 2030), der von
MarketsandMarkets(TM) veröffentlicht wurde, hält Park Systems den höchsten
globalen Umsatzanteil auf dem Markt für Rasterkraftmikroskopie (AFM). Der
Bericht geht davon aus, dass der globale AFM-Markt von 513,6 Millionen USD im
Jahr 2024 bis 2030 auf 762,2 Millionen USD anwachsen wird, mit einer
durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,1 %.
Der Bericht bezeichnet Park Systems als "Star Player", da das Unternehmen sowohl
beim Umsatz als auch bei der Produktpalette führend ist. Die firmeneigene "True
Non-Contact(TM) Mode"-Technologie ermöglicht eine hochauflösende Bildgebung ohne
Beschädigung empfindlicher Proben, was sich besonders für Anwendungen in den
Bereichen Halbleiter, Materialwissenschaften und Biowissenschaften eignet. Seine
automatisierten AFM-Lösungen eignen sich sowohl für die industrielle
Qualitätskontrolle als auch für die akademische Forschung, heißt es in dem
Bericht.
Die 2024 Company Evaluation Matrix , eine Quadrantenanalyse der wichtigsten
Branchenakteure in diesem Bericht, hebt die Führungsposition von Park Systems
hervor. Park Systems befindet sich im oberen rechten Quadranten der "Star
Players" und ist das einzige Unternehmen, das sowohl beim Umsatz als auch bei
der Produktpalette führend ist. Die Matrix bewertet die Marktteilnehmer auf der
Grundlage verschiedener Parameter wie F&E-Bemühungen, Produktangebot,
Verbraucherwahrnehmungsindex, Partnernetzwerke, geografische Präsenz,
Jahresumsatz sowie jüngste strategische Aktivitäten - Bereiche, in denen der
Bericht eine bessere Leistung als die seiner Konkurrenten feststellt.
Das Unternehmen hat seine technologische Bandbreite durch strategische
Übernahmen erweitert. Vor allem die Integration von Lyncée Tec SA, einem
Schweizer Innovator im Bereich der digitalen holografischen Mikroskopie (DHM),
stärkt die Position von Park Systems als Komplettanbieter von multimodalen
Messlösungen.
Dieser Zusammenschluss spiegelt die langfristige Vision von Park Systems wider,
ein vernetztes Ökosystem für die hybride Analyse auf der Nanoskala aufzubauen,
in dem AFM-, DHM- und bildgebende spektroskopische Ellipsometrie-Technologien
(ISE) zusammenarbeiten, um umfassendere Erkenntnisse zu gewinnen.
MarketsandMarkets erkennt in seiner jüngsten Analyse Park Systems nicht nur als
den derzeitigen Marktführer im Bereich AFM-Umsätze an, sondern auch als ein
Unternehmen mit einer breiten Produktpalette sowie anerkannten technologischen
Stärken bei der Nanomessung. Mit einer starken globalen Präsenz sowie einem
