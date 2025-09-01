    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Nürnberger Zeitung' zu Herbst der Reformen

    Für Sie zusammengefasst
    • Reformen: Rentenalter, Investitionsstau, Erbschaftsfragen
    • Finanzierung von Gesundheit und Pflege ist unsicher
    • Bürger bereit zu Einschränkungen für gerechte Lösungen

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Herbst der Reformen:

    "Zur Debatte stehen die Erhöhung des Rentenalters, der Investitionsstau, die Bevorteilung der Erben großer Vermögen, die wackelige Finanzierung der Gesundheitsvorsorge und der Pflege im Alter - um nur einige Kernprobleme zu nennen. Erste Schlagabtausche lassen allerdings an das unrühmliche Ende der verflossenen Ampelkoalition erinnern. Wem das zupasskommt, lässt sich ausdenken. Dabei wären Bürgerinnen und Bürger sehr wohl zu Einschränkungen bereit, wenn es auf gerechte Lösungen hinausliefe, die als solche freilich auch vermittelt werden müssten."/yyzz/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

