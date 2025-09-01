    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Bürgergeld / Bärbel Bas

    Für Sie zusammengefasst
    • Nullrunde beim Bürgergeld von Bärbel Bas sinnvoll.
    • Wortwahl zu "faulen" Empfängern irritiert stark.
    • Koalition steht vor schwierigen Entscheidungen im Herbst.

    KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Bürgergeld / Bärbel Bas:

    "Die von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) angekündigte Nullrunde beim Bürgergeld ist sinnvoll. Was irritiert, ist die Wortwahl: Vermeintlich faule Bürgergeld-Empfänger pauschal denjenigen gegenüberzustellen, "die jeden Morgen aufstehen", knüpft an eine ohnehin vergiftete Debatte an. Und Bas weiß das. Die schwarz-rote Koalition steht vor einem Herbst der schwierigen Entscheidungen, besonders in der Sozialpolitik. Dass ihre Spitzen schon jetzt so reden, lässt Übles vermuten."/yyzz/DP/he



    dpa-AFX
