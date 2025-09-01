    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Lausitzer Rundschau' zu Gefahren von Lachgas

    • Lachgas birgt erhebliche Gesundheitsrisiken.
    • Anstieg der Notrufe zeigt dringenden Handlungsbedarf.
    • Gesetz gegen Verkauf an Jugendliche soll kommen.

    COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau' zu Gefahren von Lachgas:

    "Dass Lachgas im Gegensatz zu seinem fröhlich klingenden Namen wenig mit Spaß, aber viel mit Gesundheitsgefährdung zu tun hat, ist nicht neu. Gefrierverletzungen, Ohnmachtsanfälle, Halluzinationen, bleibende Nervenschäden drohen durch die Partydroge. Die jetzt bekanntgewordenen steigenden Zahlen der Gift-Notrufe wegen Lachgas zeigen, dass es unzweifelhaft Handlungsbedarf gibt. Tatsächlich hatte das Kabinett Anfang Juli einen Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) beschlossen, der den Verkauf von Lachgas an Kinder und Jugendliche unterbinden soll. Auch der Online-Handel und der Verkauf über Selbstbedienungsautomaten werden darin untersagt. Höchste Zeit also, dass es trotz all der Dinge, die die Regierungsfraktionen gerade so umtreiben, dazu kommt, dass das Gesetz im Herbst wie geplant in Kraft tritt."/yyzz/DP/he





    dpa-AFX
