    Bundeskanzler Merz kommt zu NRW-Antrittsbesuch nach Münster

    • Merz' Antrittsbesuch in NRW am Montag im Rathaus.
    • Gemeinsame Kabinettssitzung und Pressekonferenz geplant.
    • Gespräche zu Hightech-Standort mit Polizisten und Forschern.

    MÜNSTER (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz kommt am Montag zu seinem offiziellen Antrittsbesuch bei der nordrhein-westfälischen Landesregierung ins historische Rathaus von Münster. Geplant seien eine gemeinsame Kabinettssitzung und im Anschluss Begegnungen mit NRW-Polizisten sowie mit Wissenschaftlern zum Thema Hightech-Standort Deutschland, wie die NRW-Staatskanzlei mitteilte.

    Der CDU-Politiker trägt sich ins Goldene Buch der Stadt ein, mittags ist eine gemeinsame Pressekonferenz mit NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) geplant. Der offizielle Antrittsbesuch von Merz in seinem Heimatland NRW ist der vierte nach Bayern, Niedersachsen und dem Saarland. Die anderen Bundesländer sollen folgen. Das Rathaus ist ein wichtiger historischer Ort: Hier wurden unter anderem Teile des "Westfälischen Friedens" verhandelt./rs/DP/he





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
