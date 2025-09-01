    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund

    Letzte Transfers in der Bundesliga

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wechselperiode endet

    Für Sie zusammengefasst
    • Transferperiode endet Montag um 20.00 Uhr.
    • FC Bayern sucht Leihspieler für Offensive.
    • VfB Stuttgart und Leverkusen planen weitere Transfers.
    Letzte Transfers in der Bundesliga - Wechselperiode endet
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    BERLIN (dpa-AFX) - Wer kommt? Wer geht? Welcher geplante Wechsel platzt noch auf der Zielgeraden? Am letzten Tag der laufenden Transferperiode dürfte es bei vielen Clubs der 1. und 2. Fußball-Bundesliga turbulent werden. Am Montagabend um 20.00 Uhr schließt hierzulande das Transferfenster, als Zugänge kommen danach nur noch vereinslose Spieler infrage. Abgänge sind dann noch in andere Länder wie Saudi-Arabien mit einem späteren Transferschluss möglich.

    Besonderes Augenmerk liegt am sogenannten "Deadline Day" auf dem FC Bayern München, der sich in der Offensive noch mit einem Leihspieler verstärken will. Auch der VfB Stuttgart sucht nach dem Rekord-Verkauf von Nick Woltemade noch nach einem Angreifer. Bei Bayer Leverkusen dürfte es auf der Zu- und Abgangsseite noch zu Bewegungen kommen./jso/DP/he

    Borussia Dortmund

    -0,07 %
    -0,75 %
    +0,14 %
    -4,76 %
    -3,75 %
    -5,84 %
    -33,66 %
    -9,44 %
    -63,66 %
    ISIN:DE0005493092WKN:549309

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,655 auf Lang & Schwarz (31. August 2025, 18:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -0,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 403,22 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6500 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +36,89 %/+36,89 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Borussia Dortmund. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Letzte Transfers in der Bundesliga Wechselperiode endet Wer kommt? Wer geht? Welcher geplante Wechsel platzt noch auf der Zielgeraden? Am letzten Tag der laufenden Transferperiode dürfte es bei vielen Clubs der 1. und 2. Fußball-Bundesliga turbulent werden. Am Montagabend um 20.00 Uhr schließt …