Letzte Transfers in der Bundesliga
Wechselperiode endet
- Transferperiode endet Montag um 20.00 Uhr.
- FC Bayern sucht Leihspieler für Offensive.
- VfB Stuttgart und Leverkusen planen weitere Transfers.
BERLIN (dpa-AFX) - Wer kommt? Wer geht? Welcher geplante Wechsel platzt noch auf der Zielgeraden? Am letzten Tag der laufenden Transferperiode dürfte es bei vielen Clubs der 1. und 2. Fußball-Bundesliga turbulent werden. Am Montagabend um 20.00 Uhr schließt hierzulande das Transferfenster, als Zugänge kommen danach nur noch vereinslose Spieler infrage. Abgänge sind dann noch in andere Länder wie Saudi-Arabien mit einem späteren Transferschluss möglich.
Besonderes Augenmerk liegt am sogenannten "Deadline Day" auf dem FC Bayern München, der sich in der Offensive noch mit einem Leihspieler verstärken will. Auch der VfB Stuttgart sucht nach dem Rekord-Verkauf von Nick Woltemade noch nach einem Angreifer. Bei Bayer Leverkusen dürfte es auf der Zu- und Abgangsseite noch zu Bewegungen kommen./jso/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,655 auf Lang & Schwarz (31. August 2025, 18:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -0,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,14 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 403,22 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6500 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +36,89 %/+36,89 % bedeutet.
2.Bundesliga: FCK - Darmstadt 3:1
und bis zur 84 Minute hat der FCK noch 0:1 hinten gelegen.
Na ja, was sind schon winzige 15 Mio. gegenüber 150 Mio die man bei dem US-Investoren-Spielzeug namens Liverpool für einen Alexander Isak bezahlt.
Das mag alles bei einem Managerspiel auf einer Spielekonsole funktionieren im wahren Leben halt nicht. Der Patron der Bayern gab die Order an Eberl bei den Vertragsverhandlungen Gehälter einzusparen. So wurde es der Öffentlichkeit verkauft. Die Wahrheit sieht so aus das es bei gar keinem Spieler gelang. Mache da Eberl keinem Vorwurf. Der Wirtz + Woltemade-Transfer wurden im Vorfeld schon als erledigt betrachtet. Denke eingefleischte Fans waren sich zu 99,9 % sicher. Das Ende ist (aktuell) bekannt. Das meinte ich als ich über Komponenten schrieb die wir gar nicht einschätzen können. Wir sehen u. interpretieren immer nur Ergebnisse die uns mitgeteilt werden wie es dazu gekommen ist kommt oft nicht an die Öffentlichkeit.